“كورونا” يعصف بالبطولة النسوية

إلغاء جميع مباريات الدورة 12 بسبب حالات إيجابية والمنافسة في النفق المسدود

تأجلت جميع مباريات الدورة 12 من بطولة كرة القدم النسوية، التي كانت مقررة أول أمس (الأحد)، بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، وتدخل السلطات لمنع إجرائها في بعض المدن.

وعلمت «الصباح» أن جامعة الكرة أجلت جميع مباريات الدورة 12، في مقدمتها مباراة أطلس 05 للفقيه بن صالح والنادي البلدي للعيون، إذ أكدت بعض المصادر، اكتشاف حالات إيجابية في صفوف الفريق الصحراوي، بعد أن كان في تجمع مغلق بأحد فنادق الرباط، قبل نقله إلى العيون.

وأجلت مباراتا الجيش الملكي أمام آفاق خنيفرة، بعد اكتشاف خمس حالات إيجابية في الفريق الخنيفري، واتحاد أسا الزاك ورجاء أيت إيعزا، بسبب وجود حالات إيجابية في الفريق الضيف، إذ تدخلت السلطات ومنعت تنقله، في الوقت الذي منعت فيه أيضا إجراء مباراة أمجاد تارودانت ورجاء عين حرودة.

وتواجه كرة القدم النسوية العديد من الإكراهات في استئناف البطولة الوطنية، أبرزها وجود مشاكل في إجراء التحاليل المخبرية، والتأخر في الإعلان عن النتائج، ورفض السلطات الترخيص بإجراء بعض المباريات، ومنع تنقل الأندية إلى الجهات الموبوءة.

وتحاول بعض الأندية الضغط على الجامعة، من أجل إرغامها على تخصيص منح استثنائية لها، بالنظر إلى تكلفة التحاليل المخبرية، كما أنها تعاني في إقناع مندوبيات الصحة التابعة لها بإجرائها، وهو ما يزيد من متاعبها، فضلا عن عدم إشعارها في الوقت المناسب بتأجيل المباريات، ما يكبدها خسائر مالية مهمة.

ومن المقرر أن تجرى، اليوم (الثلاثاء)، مباراتان عن الدورة 12 من البطولة، وتجمع الأولى بين شباب أطلس خنيفرة وجمعية عين عتيق، والثانية بين اتحاد طنجة والنادي المكناسي.

صلاح الدين محسن