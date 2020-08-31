الجامعة أجلت مباراة آسفي دون علمه

الفريق تفاجأ بتأجيلها أمام الدفاع الجديدي إلى اليوم

صدمت جامعة كرة القدم أولمبيك آسفي بتأجيل مباراته أمام الدفاع الحسني إلى اليوم (الاثنين) في الثامنة، دون استشارته.

وقال مصدر مسؤول من أولمبيك آسفي إن مكتبه تلقى اتصالا هاتفيا يفيد تأخير المباراة، بحكم أن الفريق الجديدي خاض مباراته أمام المغرب التطواني الخميس الماضي.

وأفاد المتحدث نفسه أن مدرب الفريق اضطر إلى تغيير برنامجه التدريبي على أساس إجراء المباراة في الموعد الثاني أمس (الأحد)، قبل أن يتفاجأ بإرجائها إلى مساء اليوم (الاثنين).

وكشف المتحدث نفسه أن مسؤولي البرمجة لم يكلفوا أنفسهم عناء الاستشارة مع مكتب أولمبيك آسفي، ومعرفة رأيه، مؤكدا أن الفريق توصل ببلاغ اللجنة مثل وسائل الإعلام، وتفاجأ بذلك.

وتابع المصدر أن الفريق لا يمانع في خوض المباراة في أي تاريخ، لكن كان من الضروري أن تتم استشارته، لأنه طرف فيها، ولا يعقل أن يتم اتخاذ قرار بشأن تغيير مــــوعــــدهــا، دون أن يعـــــــلم طرفها الثاني أي شيء.

يشار إلى أن الفريق العبدي سافر إلى الرباط الأحد الماضي وخاض حصة تدريبية في اليوم الموالي بهدف مواجهة اتحاد الفتح الرياضي، مساء الثلاثاء الماضي، لكنه تفاجأ بتأجيل المباراة قبل موعد انطلاقها بساعات.

حسن الرفيق (آسفي)