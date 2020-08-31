حجز سيارات ودراجات بالحوز

مكنت حملة أمنية شنتها عناصر فرقة الدراجين التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بالحوز، بداية الأسبوع الماضي، من حجز أربع سيارات تستعمل في النقل السري، وأزيد من 50 دراجة لا يتوفر أصحابها على الوثائق القانونية.

وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الدرك كثفت من مراقبتها الطرقية، تزامنا مع الحالة الوبائية التي تعرفها جهة مراكش آسفي، ومنع التنقل بين مدن الجهة، ما مكن من ضبط عشرات المخالفات على الطريق، إضافة إلى الوقوف على ظروف تنقل من شأنها المساهمة في تفشي وباء كورونا داخل إقليم الحوز.

وأوضح المصدر أن الحملة أثبتت أن أصحاب سيارات النقل السري “ميني بيس”، يقومون بنقل الركاب من السوق الأسبوعي في اتجاه الدواوير المجاورة، دون توفرهم على تأمين، وفي ظروف تهدد بنشر فيروس “كورونا” بين المواطنين، ما دفع فرقة الدراجين إلى إنزال الركاب وحجز السيارات الأربع وقطرها إلى المحجز البلدي.

و أضاف المصدر أن الدراجات النارية التي جرى حجزها خلال الحملة التي شنتها عناصر فرقة الدراجين، لا يتوفر أصحابها على تأمين، وجرى إيداعها هي الأخرى بالمحجز البلدي.

عادل بلقاضي (مراكش)