تسعة ملايير تطيح بعصابة “الكوفر فور”

أطاحت عمليتا سرقة مبالغ مالية قيمتها أكثر من تسعة ملايير، من أحد مكاتب الهندسة والشقق الفاخرة بحي المستشفيات بالبيضاء، بعصابة السطو على الخزنات الحديدية.

وحسب مصادر “الصباح”، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بتنسيق مع المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، من وضع حد للأنشطة الإجرامية لعصابة “الكوفر فور”، التي شكلت شبحا قض مضجع أغنياء العاصمة الاقتصادية وكل من يفكر في وضع أمواله ومجوهراته في خزنة حديدية ببيته. وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أسفرت عن إيقاف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 35 سنة و52، لارتباطهم بعصابة إجرامية متخصصة في السطو على الخزنات الحديدية، ومتورطة في تعدد السرقات بالكسر والسرقة الموصوفة بجناية.

وكشفت مصادر متطابقة، أن أفراد العصابة كانوا يقومون بعملياتهم الإجرامية باحترافية كبيرة، إذ كانوا يستهدفون ضحاياهم بعناية قبل التربص بهم، وبعد التأكد من خلو مسرح الجريمة ينتقلون لتنفيذ عملية السطو بعد كسر الخزنة الحديدية والاستيلاء على ما تحتويه من أموال وحلي، معتمدين على مؤهلاتهم، التي اكتسبوها وكذا ارتداء ملابس خاصة للتمويه على الضحايا والأمن.

وأوردت المصادر ذاتها، أن عمليتي السرقة التي تورط فيها المشتبه فيهم، عجلت بافتضاح أمر أفراد العصابة ومكنت الفرقة الوطنية وعناصر الشرطة القضائية بأنفا، من تحديد هوياتهم بعد الاعتماد على أبحاث ميدانية وتقنية، إذ تم فك لغز الجريمتين اللتين كان يعول مقترفوهما على نجاحهما كسابقاتهما، تجنبا للاعتقال والمساءلة القضائية، إلا أن مخططاتهم باءت بالفشل، نتيجة اليقظة الأمنية والتنسيق الأمني المحكم.

وعلمت “الصباح”، أن المصالح الأمنية باشرت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وتحديد باقي الجرائم الأخرى، التي تورطوا فيها، وحصر عدد الضحايا وكافة الشركاء المحتملين، في انتظار إحالة الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل السرقة الموصوفة مع حالات العود.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، واقعة تفكيك العصابة، إذ كشفت في بلاغ لها، أنه تم إيقاف ثلاثة أشخاص ينشطون في عمليات كسر الخزنات الحديدية.

وكشف البلاغ ذاته، أن عملية التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، مكنت من حجز جزء كبير من المبالغ المالية، المتحصلة من عمليات السرقة، فضلا عن حجز سيارة وحلي يشتبه في اقتنائها باستعمال هذه المتحصلات، إضافة إلى ملابس ومعدات شخصية استعملت في ارتكاب هذه الجرائم.

وأضاف بلاغ المديرية، أنه تقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجرائم.

محمد بها