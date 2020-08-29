عالقات بسبتة يصلن المغرب سباحة

ارتفع عدد المغربيات العالقات بسبتة المحتلة اللائي وصلن إلى المغرب سباحة إلى خمس نساء، بعد ظهور شريط فيديو يوثق رحلة إحداهن إلى شواطئ إقليم تطوان.

وقال مصدر مطلع إن مقطع الفيديو الأخير أظهر المغربية وهي تحاول العبور بحرا من سبتة إلى المغرب، بعدما بقيت شهورا تنتظر فتح الحدود، مشيرا إلى أنها ليست الحالة الأولى، فقد سبق أن خاضت أربع نساء التجربة نفسها، الاثنين الماضي، مرجحا لجوء أخريات للطريقة نفسها، بعدما وجدن أنفسهن يعشن التشرد في شوارع المدينة المحتلة.

وأوضح المصدر ذاته أن مئات المغربيات عالقات في سبتة ومليلية وما زلن ينتظرن بدورهن فتح الحدود، علما أن شريط فيديو آخر كشف عملية فرار مغاربة عالقين في المدينة نفسها إلى شواطئ تطوان وقطع المسافة سباحة، مستغلين غياب المراقبة الأمنية، بعد معاناة طالت عدة أشهر. وتجمهر عشرات الأشخاص بالشواطئ لمعاينة قطع المرأة المسافة بين المدينة المحتلة والمغرب، تحت أنظار الأمن العسكري الإسباني، واقتراب قارب منها محاولا التدخل في حالة غرقها، إذ استفادت من “خبرة” مهربين اعتادوا السباحة، لتهريب بعض أنواع السلع.

وتعددت محاولات العالقين العبور بحرا من سبتة إلى المياه المغربية، منذ قرار المغرب إغلاق حدوده البرية والجوية في 15 مارس الماضي، إذ بقي آلاف المغاربة عالقين في الخارج ومنهم مغاربة في سبتة ومليلية التي يدخلون إليها يوميا للتبضع أو العمل. وندد مرصد الشمال لحقوق الإنسان بمواصلة حكومة العثماني رفض إعادة النساء العالقات في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مطالبا بإعادتهن فورا، مؤكدا أن الحكومة المغربية تخلت، منذ مارس الماضي، على ما يناهز 700 مغربي، أغلبهم نساء، في سبتة ومليلية، دون تقديم أية توضيحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العملية لن تكلف في كل الأحوال، ماليا أو لوجيستيكيا، أكثر مما خصصته الحكومة لإعادة ما يفوق 32 ألف مغربي من كل دول العالم، في الوقت الذي “تخلت” عن نساء في الثغرين المحتلين.

خ. ع