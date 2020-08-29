محاكمة نصابين على “كنوبس”

يمثل، بداية الأسبوع المقبل، أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، في عاشر جلسات محاكمتهم، شبكة سداسية الأضلاع، تضم طبيبا سابقا بالقطاع العام، انتقل للعمل بالقطاع الخاص، وصاحبة عيادة للترويض الطبي والتنحيف ومساعدتها، بالإضافة إلى مستخدمة بصيدلية بحي الرياض وموظفين بمستشفى عمومي، على ذمة القضية المتعلقة بالنصب على”كنوبس”. ويتابع أفراد الشبكة، في الملف عدد 20/453، من أجل جنح النصب والحصول بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية بتقديم إقرارات غير صحيحة، والنصب وإصدار إقرار بقصد المحاباة والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق، كل حسب المنسوب إليه.

وحدها الصدفة التي قادت إلى انفجار القضية، عندما علم طبيب يعمل رئيسا لقسم طب العظام والمفاصل بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس، عن طريق أحد معارفه، وهو موظف بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتوصل الصندوق بملفات للتعويض عن المرض، تحمل وصفات طبية تحمل خاتمه الاسمي الخاص، وبعد اطلاعه على نسخة منها، تبين له أنها مزورة.

خليل المنوني (مكناس)