التحقيق في ابتزاز شركة في 60 مليونا

حصلت على رخص لاستخراج الحصى من نهر أم الربيع وغرباء منعوها من العمل إلى حين حصولهم على المبلغ كاملا

فتحت مصالح الدرك الملكي بخميس متوح إقليم الجديدة، بتعليمات من النيابة العامة، تحقيقا في ابتزاز شركة، رخص لها باستخراج مواد للبناء من نهر أم الربيع بالمنطقة، من قبل أشخاص اشترطوا عليها دفع 60 مليونا، مقابل السماح لها باستئناف نشاطها.

ولم يكتف المشتكى بهم بابتزاز الشركة، بل عمدوا إلى منع آلاتها من العمل، وحرضوا سكان المنطقة للاحتجاج عليها، لإجبار مالكيها على الرضوخ لهم، وتسليمهم المبلغ المالي كاملا.

واستمعت عناصر الدرك في محضر قانوني للممثل القانوني للشركة، الذي قدم للمحققين محضري معاينة أنجزهما مفوض قضائي، يتضمن الأول تفريغ محتوى مكالمة هاتفية، يشرط فيها أحد المشتكى بهم، تسلم 60 مليونا للسماح للشركة بمواصلة عملها، والثاني يقر فيه المفوض حضوره إلى مقر الشركة ومعاينته منع آلاتها من العمل، إلى حين تسلم المبلغ كاملا.

ومازال التحقيق متواصلا من قبل الدرك الملكي لخميس متوح، سيما بعد أن راج خلال التحقيق اسم شخص يتحدر من البيضاء، يشتبه في أنه من حرض المشتكى بهم لابتزاز الشركة في 60 مليونا.

وتعود تفاصيل القضية، عندما أبرمت الشركة اتفاقا مع المندوبية السامية للمياه والغابات ووكالة الحوض المائي أم الربيع، يقضي بتفويتها أرضا على ضفاف نهر أم الربيع بدوار “سيبوب” بجماعة علي بن يوسف، بإقليم الجديدة، لاستخراج مواد البناء من نهر أم الربيع، خصوصا الحصى، يستغل في انجاز مشاريع عمومية، وفي الوقت نفسه، إزالة الحواجز والرواسب، التي تعيق مجرى النهر.

وعملت الشركة على نصب معدات وآليات للشروع في العمل، قبل أن تفاجأ بمجموعة من الأشخاص يمنعون عمالها من الاشتغال، واشترطوا تسليمهم مبالغ مالية، مقابل السماح لهم باستئناف العمل.

وحاول مسؤولو الشركة حل هذا الخلاف بشكل ودي، والتأكيد على أنهم حصلوا على كل الرخص القانونية من الجهات المختصة لمزاولة نشاطهم، إلا أن التوتر ظل سيد الموقف، قبل أن يتوصل الممثل القانوني للشركة بمكالمة هاتفية من أحد الأشخاص، واشترط عليه تسليمه 60 مليونا، من أجل السماح لهم باستغلال نهر أم الربيع، وأمام رفض أداء المبلغ، عمد المشتكى بهم إلى منع آلات الشركة من العمل وتحريض سكان المنطقة ضد نشاطها.

وأمام تمسك المشتكى بهم بتسلم 60 مليونا، استعان مسؤولو الشركة بمفوض قضائي، الذي عمد إلى تفريع محتوى المكالمة في محضر قانوني، كما أجرى معاينة للمشتكى بهم في حالة تلبس بمنع عمال الشركة من تشغيل آلياتهم لاستخراج الحصى من النهر، قبل أن يتم تقديم شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، من أجل فتح التحقيق معهم، بتهم الابتزاز وعرقلة عمل والتحريض على التجمهر والتهديد.

مصطفى لطفي