الشغيلة الصحية تنتفض على أيت الطالب

احتشد عشرات الموظفين من الشغيلة الصحية، أخيرا، أمام المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، في وقفة احتجاجية على القرارات الصادرة عن خالد آيت الطالب وزير الصحة.

هذه الوقفة التي سبق أن دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تأتي في سياق تفاعلها، مع ما اعتبرته، في بيان لها، توصلت «الصباح» بنسخة منه، «قرارات وزارة الصحة التعسفية التي خلقت جوا من الاحتقان ووقعا كبيرا على نفسية العاملين بالقطاع، لعل أبرزها حرمانهم من العطلة السنوية والتلاعب الواضح بتعويضاتهم المستحقة، فضلا عن الدفع بمعظمهم للاحتراق الوظيفي، خصوصا وأن الأطر الصحية لم تعد تعلم موقعها في مواجهة وباء كوفيد19 لما باتت تعرفه الوزارة من تخبط وتعثر في تدبير الجائحة وتغيير القرارات تلو الأخرى بدون تشاور ولا حتى تحضير المنطق وتقديم المصلحة العامة».

وطالب الاتحاد الجهوي لنقابات مكناس المحسوب على الاتحاد المغربي للشغل، من خلال البيان ذاته، الوزارة الوصية بالاستجابة الفورية للملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة في شموليته وإقرار فعلي لخصوصية القطاع، وما يترتب عنه من إجراءات مصاحبة عليه، ومستنكرا في الوقت ذاته ما اعتبره العبث الذي باتت تعرفه منهجية الوزارة الوصية في تدبير جائحة كورونا المستجد على مستوى كافة مدن وأقاليم المملكة.

حميد بن التهامي(مكناس)

