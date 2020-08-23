تلاعبات في صفقات مليون محفظة

عمال لجؤوا لطلبات عروض محدودة وكتبيون يطالبون بفتح تحقيق

سجل كتبيون عددا من التجاوزات التي شابت صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتعلقة بالكتب والأدوات المدرسية، الخاصة بالمبادرة الملكية مليون محفظة.

وأكد عدد من المهنيين أن عمالات بجهات الرباط سلا القنيطرة وبني ملال خنيفرة وفاس مكناس والشرق، عمدت إلى مسطرة طلبات العروض المحدودة، التي لا تسمح بالتنافس على الصفقة إلا للمتنافسين الذين يتم اختيارهم من قبل صاحبها، ما أقصى عددا من الكتبيين من تقديم عروضهم.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن الهدف من اللجوء إلى هذا الصنف من طلبات العروض، هو تمكين منافسين محددين من الاستفادة من الفرصة بإقصاء أي منافسين محتملين، إذ أن صاحب الصفقة هو الذي يختار المتنافسين، ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويتعارض مع الشفافية المطلوبة في كيفية تمرير الصفقات العمومية.

وأكد أحد المتضررين، في تصريح لـ”الصباح” أن هناك أشخاصا تمنح لهم هذه الصفقات في كل موسم دراسي، منذ أن تم إسناد المبادرة الملكية مليون محفظة للداخلية وتحت تصرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن أغلب المقصيين يصنفون ضمن المقاولات الصغيرة جدا، ويعانون صعوبات كبيرة بسبب تداعيات الجائحة، وكانوا يراهنون على هذه الصفقات، من أجل تعويض بعض الأضرار التي لحقت بهم.

ويطالب الكتبيون الداخلية بفتح تحقيق شامل بشأن مختلف الصفقات، التي تم تمريرها وفق مسطرة طلبات العروض المفتوحة، للتأكد من حجم الخروقات التي شابت هذه العملية خلال الدخول المدرسي الحالي.

من جهة أخرى أدخلت على المبادرة الملكية مليون محفظة، تعديلات جديدة، إذ تم إعداد طلب عروض خاص بالمحفظات لفائدة بعض الشركات، وطالب وزير الداخلية في مراسلة إلى ولاة الجهات والعمال بأن تقتصر طلبات العروض الخاصة بمبادرة “مليون محفظة”، خلال الموسم الدراسي المقبل، على كراسات المقررات والدفاتر والأدوات المدرسية، مضيفا أن الوزارة ستتكفل بإرسال المحفظات المخصصة لحمل الأدوات المدرسية إلى مقرات الولايات وعمالات الأقاليم والمقاطعات.

وتسببت هذه التعديلات، التي أجرتها وزارة الداخلية في أضرار لعدد من الذين اعتادوا الاستفادة من هذه الصفقات، إذ أن الصفقات السابقة كانت شاملة وتضمن المحفظات والمقررات والمستلزمات الدراسية، يتكفل بها الفائز بالصفقة، فتم تجزيئها، وتحويل توفير المحفظات إلى بعض شركات النسيج، علما أن عددا من الصناع التقليديين كانوا ينتفعون من الصفقة بتوفير المحفظات للكتبيين، الذين يفوزون بالصفقة، وكانت فئات عديدة تنتفـــع من هذه المبادرة، قبل أن تدخل تعديلات عليها.

عبد الواحد كنفاوي