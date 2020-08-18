إصابة مسؤولين أمنيين بمراكش بالفيروس

أصيب عدد كبير من المسؤولين الأمنيين ورجال الشرطة بمراكش بفيروس كورونا. وعلمت “الصباح” أن شرطيا ينتمي لفرقة المتفجرات بولاية أمن مراكش، أصيب بالفيروس إلى جانب زوجته، الأمر الذي جعل لجنة اليقظة تباشر الحجر الصحي داخل منزله.

واستنفرت إصابة العنصر الأمني المسؤولين بولاية أمن مراكش، ما جعلهم يباشرون عملية إخضاع زملائه ومخالطيه بالفرقة للحجر الصحي، قبل مباشرة الفحوصات والتحاليل المخبرية الخاصة بفيروس “كوفيد 19”.

كما أصيب موظف شرطة بالكتابة الخاصة لنائب والي أمن مراكش، بالفيروس. وأوضحت مصادر مطلعة أنه، بعدما ظهرت على الموظف بولاية أمن مراكش أعراض فيروس “كوفيد 19″، أجرى تحاليل مخبرية، كشفت إصابته بكورونا.

وأصيب رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بـ “عرصة المعاش”، بمقاطعة المدينة، بالفيروس، إضافة إلى رئيس المنطقة الأمنية الثالثة بمقاطعة المنارة، وموظف شرطة بالمصلحة الإدارية بالمنطقة الأمنية الأولى كليز المدينة، ليتم إخضاعهم للحجر الصحي والبروتوكول العلاجي.

وتأكدت أيضا إصابة شرطية بمصلحة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش، وعنصر بمصلحة الشرطة القضائية بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى رئيس الدائرة الأمنية 20 بالمنطقة الرابعة المحاميد.

وأدت إصابة سبعة عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى إلى إغلاق مقر أمني بالدائرة 22 بباب دكالة، فيما تأكدت إصابة 20 عنصرا بالفرقة المتنقلة لحفظ النظام.

وإثر اكتشاف إصابة موظفين بمحاكم مراكش، جاءت تحاليل مخبرية أجريت على ضابط أمن بالمحكمة الابتدائية إيجابية، كما كشفت الفحوصات المخبرية إصابة ضابطي شرطة مكلفين بشهادات السكنى بالدائرتين الأمنيتين الأولى والسادسة بحي سيدي يوسف بن علي.

غسان بنشقرون (مراكش)