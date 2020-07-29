بوسلهام: “الثقافة والفن والمسرح ليس ترفا”

قال إن فرقته مسرح “الشامات” حاولت تجاوز مشاكلها المالية

قال المؤلف والمخرج المسرحي بوسلهام الضعيف إن فرقته المسرحية “الشامات” تضررت بحكم توقف مصادر الدعم، خاصة أنها تتولى تنظيم مهرجان مسرحي دولي كبير بالإضافة إلى ملتقى للكتابة المسرحية وصل إلى دورته السابعة.

وأضاف بوسلهام ل”الصباح” قائلا “حاولنا أن نحافظ على مساحة لتكوين الشباب، وأن نتجاوز المشاكل المالية لتنظيم دوري مسرح الأحياء شتنبر المقبل لأنه مدرسة حقيقية للشباب ولجمهور المسرح، ومن هنا نوجه نداء إلى كل المسؤولين لنقول لهم الثقافة والفن والمسرح ليس ترفا، نحن نعلم أن القطاع الثقافي والفني بالمغرب قطاع هش وغير مهيكل وهذه هي المناسبة لإعطاء قيمة للثقافة والفن”.

وأكد بوسلهام أنه سيتم تنظيم في إطار مسرح الشامات وبشراكة مع المعهد الفرنسي المغرب وسفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي بمكناس والمديرية الإقليمية للثقافة بمكناس وجماعة مكناس ومجلس جهة فاس مكناس الدورة الثانية عشرة لدوري مسرح الأحياء شتنبر المقبل.

وتمتد التظاهرة على مدار ثلاثة أشهر، وهي عبارة عن منافسات مسرحية يشارك فيها شباب أحياء مكناس وتتخللها ورشات مسرحية ولقاءات مع كتاب وفنانين، يقول بوسلهام، مؤكدا أنه من خلالها تخرج العديد من المسرحيين الذين التحقوا بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والآن يشقون طريقهم بكل احترافية بعدما كانت خطواتهم الأولى بمسرح الأحياء بمكناس.

وفي ظل انتشار وباء كورونا، قال بوسلهام الضعيف “بحكم أن المسارح مغلقة، تبقى الكتابة هي منفذي الوحيد، فحاليا أشتغل وأركز كل وقتي للكتابة، إذ هناك مشاريع لنصوص مسرحية، أتمنى أن يتجاوز المغرب والعالم أجمع الجائحة لنعود إلى التداريب وإلى تقديم عروضنا المسرحية، فالمسرح هو فن حي ومباشر ولا يمكن أن يوجد إلا على الخشبة مكانه الحقيقي”.

واسترسل بوسلهام قائلا “لقد تضرر المسرح والمسرحيون كثيرا نتمنى أن تعود الحياة للمسرح قريبا، وأن تعود المسارح إلى تألقها بشكل أقوى وأرقى…”.

وأضاف بوسلهام الضعيف أنه انتهى من كتابة ثلاثة أعمال مسرحية للمواسم المقبلة، والتي اشتغل فيها على ريبرتوار مسرحي جديد، كما أنه بالموازاة مع ذلك يستعد لإصدار كتاب بعنوان “المسرح في حياتي، نصوص على هامش التجربة”، ثم كتاب يضم نصوصا مسرحية سبق وأن قدمها.

أمينة كندي