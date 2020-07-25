أبرز مداخلات ندوة ” المغرب في مواجهة تحديات الماء ”

نظمت جمعية المهندسين القرويين بالمغرب والشبكة البيمهنية للري ندوة بتقنية الفيديو عن بعد بعنوان ” المغرب في مواجهة تحديات الماء ” أمس الجمعة عرفت تدخل عدد من الخبراء والمهنيين حول موضوع يفرض راهنيته في الوقت الحالي نظرا لتزايد تحديات تدبير الماء وندرته المتزايدة.

وفيما يلي أبرز تدخلات الندوة

أحمد بواري رئيس جمعية المهندسين القرويين ومدير الري وإعداد المجال الفلاحي:

-الفلاحة المسقية تغطي 16 فالمئة من المساحة الصالحة للزراعة وتشكل المشغل الأساسي في العالم القروي.

– بلا سقي الأمن الغذائي سيكون تحت رحمة التقلبات المناخية.

– السقي الفلاحي لا يستفيد من كميات المياه سوى بعد تلبية الحاجيات الأخرى من قبيل تلبية الطلب على الماء الصالح للشرب، الصناعة والسياحة الخ.

– المغرب كان دائما سباقا في سياسات تدبير المياه سواء في عهد الراحل الحسن الثاني من خلال اطلاق سياسة السدود الكبرى أو في عهد الملك محمد السادس من خلال مخطط المغرب الأخضر الذي عرف تدبيرا غير مسبوق للمياه من وانعطافا تاريخيا خلال توسيع المساحة المسقية بالري الموضعي التي تبلغ اليوم أزيد من 600 الف هكتار، وهو ما يضع المغرب في مقدمة الدول التي تستعمل هذه التقنية.

– على عكس عدد من الأحكام المغلوطة التي تسوق، مخطط المغرب الأخضر عمل على تدبير أحسن للمياه، كتدخله في سبت الكردان من خلال الحفاط على منطقة فلاحية تاريخية واستدامتها.

– اشكالية زراعة الدلاح هي نقاش خاطئ: عن أي مساحة نتحدث ؟ 1000 أو 1500 هكتار من الدلاح في زاكورة و أربعة الى خمسة مليون متر مكعب من أصل 18 مليار معبأة، ولا يوجد أصلا أي قانون يمنع الفلاحين من زرع ما يريدون…المشكل هو على مستوى انجاز الاستثمارات في مجال المياه الصالحة للشرب في المنطقة والتي لو أنجزت لما سمعنا بهذا المشكل أصلا.

– الدينامية التي أتى بها مخطط المغرب الأخضر خلقت منظومة للسقي، العرض المغربي اليوم متنوع ويشمل جميع مهن السقي، هنالك امكانيات للتحسن ويجيب تثمينه من أجل نقل هذه التجربة للتصدير، كما يجب تشجيع رقمنة هذا القطاع نظرا للإمكانيات التي يتيحها.

رضوان عراش مدير مديرية الاستراتيجية والتعاون بوزارة الفلاحة:

– السقي أتى كإجابة لقلة التساقطات والظروف المناخية غير المواتية بالمغرب، وساهمت في ضمان الأمن الغذائي ببلادنا.

– السقي ثمن عددا من سلاسل الإنتاج، ورفع من قيمة الانتاج٫ وهي عامل أساسي في هيكلة الفلاحة المغربية، بل تقريبا أن زراعة البذور تقريبا تتم في المساحات المسقية، وهي من تضمن مخزوننا الاستراتيجي منها.

– تنويع العرض من المنتجات الفلاحية ونسب التغطية من الحاجيات تم عبر توسيع المساحات المسقية بشكل أساسي، خصوصا في سنوات الجفاف.

60 % من الانتاج الغذائي يأتي من المناطق المسقية، وهي مساحات لا تمثل سوى 16 أو18 % من المساحة الصالحة الزراعة، وهو ما يبرز الدور الهام للسقي في ضمان الانتاج الفلاحي في سنوات الجفاف على الخصوص.

– أغلبية المساحات المسقية هي أراضى صغيرة ( أقل من خمسة هكتار ) بنسبة 85 في المئة مما يساهم بشكل كبير في الرفع من مدخول الفلاحين الصغار واستدامة مواردهم.

– اقطاب التنمية الفلاحية اليوم في جهات من المغرب، يجب مقاربتها من أن السقي مكن من خلقها ومن خلق دينامية حقيقية في هذه المناطق٬ كما أن الصادرات ارتفعت بشكل واضح بالتوازي مع توسيع المساحات المسقية.

المهدي الريفي نائب رئيس جمعية المهندسين القرويين ومدير وكالة التنمية الفلاحية:

-المغرب في قلب التقلبات المناخية بما فيها التصحر والجفاف، ويوليها أهمية خاصة.

– التمويل أساسي في قطاع الماء من خلال جميع التدخلات في هذا المجال.

– المغرب عمل على تدبير سياساته في تدبير الماء، لكنه مطالب اليوم بتعبئة تمويلات أكبر.

– عالميا هنالك صناديق لمواجهة التغيرات المناخية في العالم.

– وكالة التنمية الفلاحية هي معتمدة لدى صندوق الملائمة والصندوق الأخضر للمناخ، وهي المؤسسة العمومية الوحيدة المعتمدة لدى هذين الصندوقين٬ وتمكن الوكالة من رفع التمويلات من أحل مصاحبة عدد من المشاريع.

– اليوم نتدخل في عدد من المشاريع بفضل هذه التمويلات التي تصل إلى 50 مليون دولار من أجل تمويل مشاريع الملائمة.

– شمل مجال تدخلنا أيضا عددا من المشاريع التي تتعلق بالما،٬ أحد هذه المشاريع يعتبر نموذجيا في منطقة تافيلالات وتم تمويله ب مئتي مليون دولا،٬ كما نشتغل على مشروع لتنمية الأركان ومشروع لتحديث السقي بسوس يهم الفلاحة الصغير وأنظمة السقي التقليدية ويستهدف 10.000 فلاح، كما نشتغل على مشاريع للحد من اثار الفيضان بتطوان ومشاريع لبناء السدود الخ..

– تدخلنا كوكالة معتمدة يهم مقترحات للتدخل وطلب للتمويل، وننفتح على جميع الوزارات والقطاعات المعنية من أجل التقدم بمشاريعها، حيث نصاحبها لكي تستوفي المعايير المعتمدة من أجل الحصول على التمويلات اللازمة.