الأولى
الملك يهنئ أمير دولة الكويت بعد نجاح عملية جراحية
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه .
ومما جاء في برقية جلالة الملك “فلقد تلقيت بارتياح كبير نبأ نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم “.
وأضاف جلالة الملك ” وإنني إذ أعرب لكم عن تهانئي الحارة ، لأسأل الله العلي القدير أن يمن عليكم بالشفاء العاجل ، وأن يسدل عليكم أردية الصحة والعافية وطول العمر ، حتى تواصلوا قيادتكم الحكيمة للشعب الكويتي الشقيق نحو مراقي الرفعة والتقدم والرخاء “.