جثة دون رأس تستنفر الأمن

تسارع الشرطة القضائية بعين الشق بالبيضاء، الزمن لفك لغز العثور على جثة متحللة دون رأس، عثر عليها من قبل عمال، خلال تنظيف مستودع تابع للجماعة.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الجثة بلغت درجة متقدمة من التحلل، ما يكشف أن صاحبها فارق الحياة منذ فترة طويلة، إذ تسود فرضية أنه متشرد قتل بطريقة بشعة على يد زملائه المتشردين.

وتم اكتشاف الجثة، صباح الأربعاء الماضي، صدفة، عندما تولى عمال تنظيف مستودع الجماعة بعين الشق باستعمال جرافة، إذ في البداية تم سحبها إلى مكان لجمع النفايات دون أن تثير انتباههم، قبل أن يشك عامل في أمرها، ليفاجأ أن الأمر يتعلق بجثة في مراحل متقدمة من التحلل.

وحلت بمكان الحادث، عناصر الشرطة مرفوقة بالشرطة العلمية والتقنية، التي تولت معاينة الجثة، والبحث عن أي دليل قد يساعد على تحدد هوية صاحبها، قبل أخذ عينات منها وإرسالها إلى مختبر الشرطة العلمية لتخضع لتحاليل الحمض النووي، مع القيام ببحث موسع بمكان العثور على الجثة، على أمل العثور على الرأس دون جدوى.

ويسود الاعتقاد بأن الجثة تعود لمتشرد لقي مصرعه بطريقة بشعة من قبل متشردين، بحكم أن المستودع كان قبلة لعدد منهم، يحتسون فيه الكحول الحارقة بعيدا عن أعين الأمن، إضافة إلى تورط متشردين في السابق في جرائم قتل بشعة، بسبب الحالة غير الطبيعية نتيجة الإدمان، كما هو الأمر بالنسبة إلى قتل متشردة حرقا بمادة “الدوليو” منذ فترة طويلة، وبالتالي يسود احتمال أن الضحية دخل في خلاف حاد مع متشرد آخر، قتله وفصل رأسه وأخفى الجثة بالمكان بطريقة محكمة.

وتستعد الشرطة لشن حملة أمنية على بعض المتشردين المعروفين بالمنطقة، وسماع إفادتهم في النازلة، على أمل أن يقود تصريح أحدهم إلى خيط رفيع سيساهم في فك لغز الجريمة.

كما تراهن الشرطة على تقرير مصلحة الطب الشرعي، التي أسندت لها مهمة تشريح الجثة بتعليمات من النيابة العامة، والذي سيكشف عن ظروف وطريقة مقتل الضحية.

مصطفى لطفي