استأنفت المطاعم المغلقة بشريط عين الذئاب بالبيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، أنشطتها في حلة جديدة من الضبط والربط، والامتثال الصارم للتدابير الملتزم بها في دفاتر التحملات، ما أثار عددا من التعليقات، أبلغها ما قاله أحد الرواد: “الله يعز لحكام”.

فعلا إنه “لحكام” الذي أعاد بعض أصحاب المطاعم إلى جادة الصواب، و”أقنعهم” بأن القانون حق، والتجاوزات واستغلال النفوذ والاستعلاء بكبار القوم باطل، وفي وقت الجد، لا يصح إلا الصحيح.

فمن تجول ليلة أول أمس (الثلاثاء)، بمطاعم شملها الإغلاق 48 ساعة، سيلاحظ الإجراءات الجديدة، والمقاربة “النونوسية” للحفاظ على التباعد، والتعليمات الصارمة للمسيرين والعاملين بتطبيق تدابير النظافة والتعقيم والحفاظ على مسافة الأمان بين المقاعد والطاولات، والكف عن كل ما من شأنه خرق القواعد.

ولعل الواقعة تقدم درسا بليغا في رد الاعتبار لهيبة القانون الذي اعتقد البعض لسنوات طويلة، أنه يمكن الدوس عليه بمكالمة هاتفية، كما تمنح الأمل في رجال لا يخافون لومة لائم في أداء “الأمانة”، مهما كلفهم الأمر.

ي. س