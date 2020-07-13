لم يرافق الفريق إلى أكادير وشباب المحمدية يدخل على الخط

بات اللاعب أمين تيغزوي خارج مفكرة الوداد الرياضي، على بعد أيام قليلة من نهاية العقد الذي يربطه بالفريق، بنهاية منافسات الموسم الجاري.

وذكرت مصادر متطابقة، أن إدارة الوداد لم تفاتح تيغزوي في موضوع تمديد العقد، خصوصا بعدما عبر غاريدو مدرب الفريق، عن عدم رغبته في الاعتماد على اللاعب مستقبلا، رغم حجم الاستحقاقات، التي تنتظر مجموعته في الفترة المقبلة.

ويغيب تيغزوي عن معسكر الوداد بأكادير، واكتفى بالبقاء بمركب محمد بنجلون إلى جانب أشرف داري وبابا توندي.

واستنادا إلى مصادر “الصباح”، فإن هشام أيت منا، رئيس شباب المحمدية يرغب في الاستفادة من خدمات اللاعب مستقبلا، وينتظر قرار الوداد بشأن الدخول معه في مفاوضات.

وانضم تيغزوي، المكون بنانسي الفرنسي، إلى الوداد قبل موسمين، قادما إليه من أولمبيك خريبكة، في صفقة مالية محترمة، ونجح في موسمه الأول في تقديم مستوى جيد، خصوصا رفقة الإطار التونسي البنزرتي، إلى أن أداءه تراجع الموسم الجاري، وظل حبيس كرسي الاحتياط.

نور الدين الكرف