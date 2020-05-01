“كمامات مغشوشة” تجر ثلاثينيا للحبس بطنجة

أحالت عناصر الشرطة بالمنطقة الأولى لأمن طنجة، صباح أول أمس (الخميس)، مشتبها فيه متورطا في قضية تتعلق بصناعة وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير السلامة، المعمول بها في مجال الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد، على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة، الذي أمر بوضعه تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي “سات فيلاج” في انتظار عرضه على العدالة.

وأفاد مصدر أمني، أن المشتبه فيه، البالغ من العمر36 سنة، جرى إيقافه حين كانت عناصر القوة العمومية تقوم بعملياتها الروتينية، الخاصة بمراقبة المحالات التجارية، وتبين لها أن المعنييستغل محلا تجاريا بحي مسنانة في خياطة كمامات واقية بطريقة سرية، ويستخدم مواد أولية تفتقر للمكونات الضرورية لصناعة الكمامات الطبية وشبه الطبية، بهدف ترويجها بشكل غير قانوني في الأسواق المحلية بضعف الأثمنة المحددة من قبل الدولة.

وأوضح المصدر أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن حجز 400 كمامة واقية مزيفة، وكذا مطويات من الأثواب المستعملة في هذا النشاط، الذي يشكل تهديدا للصحة العامة، ناهيك عن مبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وحسب المصدر ذاته، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، قبل عرضه على العدالة.

المختار الرمشي (طنجة)