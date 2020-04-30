35 يوما مدة شفاء رئيس مجلس الخميسات من كورونا

غادر حميد بلفيل، رئيس المجلس البلدي للخميسات، صباح اليوم (الخميس)، سريره بالمستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بسلا، بعدما شفي من مرض كورونا، حيث نقل اليه في الخامس عشر من مارس الماضي.

ومكث بلفيل في المستشفى نفسه، نحو شهر ونصف، قبل أن يعلن تعافيه من فيروس كورونا، بعدما جاءت نتائج التحليلات الأخيرتين سلبية.

ونقل بلفيل رفقة نجل أخته الذي شفي هو الأخر من الفيروس الفتاك، إلى أحد الفنادق وسط العاصمة الرباط، للمكوث فيه تحت الحجر الصحي العادي لمدة زمنية قبل المغادرة إلى الخميسات.

وقبل شفاء رئيس مجلس الخميسات، كان نائبه سعيد الخلفي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قد شفي هو الأخر، رفقة تقنية في المجلس نفسه.

وباعلان شفاء بلفيل وولد أخته، يكون إقليم الخميسات خاليا من أية حالة، بعدما سجلت منذ بداية انتشار الجائحة 7حالات شفيت كلها، من دون تسجيل أي وفاة.

عبد الله الكوزي