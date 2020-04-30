بنشعبون: كورونا أثر سلبا على الاقتصاد الوطني

قال محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن جائحة كورونا أثرت سلبيا على الأوضاع الإقتصادية بالمغرب، إذ تراجعت الصناعات العالمية المغربية من قطاعات السيارات مائة بالمائة، والطائرات بنسبة80 في المائة، وتراجع تحويلات المغاربة بالخارج بأزيد من10 في المائة في مارس وبشكل بشكل مهول في أبريل.

وأكد الوزير الذي تحدث اليوم (الخميس) الى أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، جمود القطاع السياحي والقطاعات الأخرى المرتبطة به في إشارة إلى النقل، والفنادق، والصناعة التقليدية، وانخفاض نسب الصادرات في قطاع النسيج ب50 في المائة في مارس إلى 80 في المائة في أبريل.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه بصفة عامة انخفضت واردات المغرب بنسبة 43 في المائة إلى غاية23 أبريل، وانخفاض الصادرات ب50في المائة في مارس و80 في المائة في أبريل لذلك اقترض المغرب3 مليار دولار من خط السيولة من صندوق النقد الدولي، و250 مليون دولار من البنك الدولي لتوفير العملة الصعبة لاقتناء حاجيات المغرب الأساسية من الخارج مثل مستلزمات ومعدات طبية وأدوية، وقمح، ونفط وغاز طبيعي.

أحمد الأرقام