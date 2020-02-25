تعيين غاريدو مدربا للوداد خلفا لدوسابر

أعلن نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ،رسميا عن تعيين الاطار التقني الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدربا جديدا للفريق، خلفا للفرنسي سباستيان دوسابر.

وأوضح النادي في بلاغ نشره على موقعه الرسمي ،أنه “تم ، صباح اليوم الثلاثاء بمركب محمد بن جلون بالدار البيضاء تعيين خوان كارلوس غاريدو مدربا للفريق الأول لكرة القدم لنادي الوداد الرياضي، خلفا للمدرب سيباستيان دوسابر”.

و أضاف البلاغ أنه “بعد توقيع العقد، سيباشر غاريدو مهامه اليوم من خلال تسيير المعسكر التدريبي المقام حاليا للفريق الأول استعدادا لمباراة ربع نهائي عصبة أبطال إفريقيا، و التي ستجمع الوداد الرياضي بنجم الساحل التونسي يوم السبت 29 فبراير 2020، بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء”.

و أعرب غاريدو في تصريح بثه الموقع الرسمي لنادي الوداد الرياضي عن اعتزازه بتدريب الوداد الذي يعد ناديا كبيرا ، مبرزا أنه سيدخل غمار هذه المرحلة من أجل تحقيق الألقاب .

وأضاف أن الفريق يتميز بتوفره على ترسانة من اللاعبين الجيدين ،مشيرا إلى أنه سيباشر مهامه لتحقيق الأهداف المسطرة و في مقدمتها الفوز بعصبة الابطال الافريقية و الظفر بلقب البطولة الوطنية.

ودعا غاريو جميع مكونات النادي لكي تظافر جهودها من اجل بلوغ الغايات المرجوة ، مشددا على الفريق في حاجة للدعم اللامشروط من قبل جماهيره العريضة .

و يعتبر غاريدو ،المدرب السابق للرجاء الرياضي، هو ثالث إطار تقني يقود فريق الوداد الرياضي خلال الموسم الجاري، بعد الصربي زوران مانولوفيتش و الفرنسي سيباستيان ديسابر، اللذين فشلا في تحقيق نتائج إيجابية مع القلعة الحمراء .

و سبق لغاريدو الإشراف على مجموعة من الأندية الإسبانية، و يتعلق الأمر بفياريال، و ريال بتيس، بالإضافة إلى كلوب بروج البلجيكي، الأهلي المصري، الإتفاق السعودي، الرجاء الرياضي، العين الإماراتي، ثم النجم الساحلي التونسي.

وبحسب مصادر مطلعة فسيرتبط غاريدو مع الوداد بعقد قابل للتجديد إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري، و من بين عقدة الأهداف التي تم تسطيرها، التتويج بلقبي البطولة الاحترافية و دوري عصبة أبطال أفريقيا.

يشار إلى انه تم بالمناسبة تعيين النجم السابق للوداد السينغالي موسى نداو مساعدا أولا لغاريدو.