تتويج أومليل بالكويت

توج المفكر المغربي علي أومليل، الاثنين الماضي، بـ”جائزة الكويت” الرفيعة في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية لـ 2019، التي تمنحها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي”تتويجا لمشروعه الفكري والسياسي الذي اشتغل عليه في تسعة من مؤلفاته”.

وجرى حفل تسليم الجوائز بالكويت برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئاسة الفعلية لولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجاء فوز الأستاذ الجامعي علي أومليل مناصفة مع الباحثة الفلسطينية أماني جمال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة برينستون الأمريكية، “مكافأة واعترافا بجهوده العلمية وما تناوله من بحوث وأثاره من إشكاليات حاسمة تتصل بالعالم العربي في مرحلة ما بعد الاستقلال”، ولمساهمته في حركية الفكر الفلسفي ودرسه وإغنائه بمؤلفات مهمة، إضافة إلى شمولية رؤياه لقضايا السياسة والفكر والمستقبل العربي”، وفق وسائل إعلام كويتية.

وتتضمن جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام 2019 “جائزة الإنتاج العلمي” المخصصة للباحثين الكويتيين في ستة مجالات علمية، و”جائزة الكويت” الموجهة إلى الباحثين العرب في أربعة مجالات، إضافة إلى “جائزة السميط للتنمية الإفريقية في مجال الأمن الغذائي”.

ع. م