قاصر ضمن شبكة للقرقوبي بطنجة

وضعت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الخميس الماضي، حدا لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات القوية والأقراص المهلوسة، وألقت القبض على أربعة من عناصرها، من بينهم امرأة من ذوي السوابق القضائية وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة.

وأفاد مصدر أمني، أن المعنيين الأربعة، جرى إيقافهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وضبطوا في الساعات الأولى بنقطة المراقبة المرورية بالقرب من محطة الأداء بالطريق السيار عند المدخل الغربي للمدينة، وهم على متن سيارة من “رونو كليو” مكتراة من إحدى الوكالات بالمدينة، حين كانوا متجهين صوب البيضاء، إذ بعد عملية تفتيش السيارة عثرت العناصر الأمنية على كمية من الحبوب المهلوسة، بلغ عددها 1879 قرصا من نوع “إكستازي” المدمر.

المختار الرمشي (طنجة)