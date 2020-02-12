الهوس الاكتئابي … 10 خطوات مهمة

ينصح الأطباء باتباع مجموعة من النصائح لمرضى الهوس الاكتئابي، والتي حددتها في عشر خطوات رئيسية ينبغي العمل بها، أولاها عدم إيقاف أو تغيير الدواء دون استشارة الطبيب وعدم تجاوز أي جرعة، مع الحرص على أخذ الدواء في الموعد المحدد.

وثاني نصيحة هي صراحة المصاب مع الطبيب في كافة مراحل المرض والعلاج، للتمكن من توفير أفضل أساليب العلاج لكل حالة، والثالثة التحلي بالصبر والانتباه لكافة العوامل، التي تحفز على حدوث نوبات جديدة للمرض.

أما رابع وخامس نصيحة على التوالي، فهي عدم تناول أي دواء أو علاج بديل دون استشارة الطبيب، وأيضا التوقف عن استهلاك الكحول أو المخدرات، إذ تعتبر من أسوأ العوامل المؤثرة على مرضى اضطراب ثنائي القطب.

وتتجلى سادس نصيحة في تكوين علاقات جيدة مع الأشخاص الإيجابيين في البيئة المحيطة بالمريض، إذ يعتبر العامل النفسي له مهما جدا، بينما سابع نصيحة هي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة.

في ما يخص النصيحة الثامنة هي تسجيل معطيات عن تقلبات المزاج، فذلك يساعــد في معرفة العوامل المحفزة لحدوث النوبات، لتجنبها واختيار العلاج المناسب، بينما تاسع نصيحة التمتع بالإيجابية، للتمكن من تصحيح العلاقات المهمة، التي تضررت بسبب تقلبات المزاج الناتجة عن المرض، وبناء علاقات جديدة تساعد على تجاوز الصعوبات، أما النصيحة العاشرة فهي تعلم أساليب الاسترخاء مثل رياضة “اليوغا”.

أ. ك