يسرا تصطحب “الواهمة” إلى المعرض

بعد تميزها ممثلة في آخر فيلم سينمائي لها بعنوان “دقات القدر”، الذي حلقت فيه شعرها، وقعت الممثلة المغربية الموهوبة يسرا طارق، خلال فعاليات معرض الكتاب المستمرة بالبيضاء، أولى رواياتها الأدبية بعنوان “الواهمة”، التي صدرت عن دار العين المصرية.

اختارت ابنة الريف أن تؤرخ لمدينتها الأصل “ازغنغان” بالناظور في أول عمل أدبي لها، ونسجت ذلك ضمن حكايا إنسانية مؤثرة.

وتسلط رواية “الواهمة” الضوء على قضايا اجتماعية وسياسية وحقوقية، في ظل التحولات التي عاشها المغرب والمغاربة إبان انتفاضة يناير 1984. وتدور أحداثها حول شخصيتين هما “حياة” وشخصية “سوار”, الإبنة لأب ريفي مغربي محافظ في مرحلة الثمانينيات إبان انتفاضة يناير 1984 بالناظور. هذا الأب القاسي يرفض أن تواصل ابنته الدراسة، كما يحبس زوجته لاحقا ويعاقب الكل, والنساء على وجه الخصوص عندما يختفي ابنه صالح بسبب نشاطه السياسي على خلفية الأحداث الاجتماعية التي شهدتها الناظور خلال يناير 1984، حيث ستجد سوار نفسها في المقابل سجينة سلطة العقلية الذكورية في مجتمع يتحكم فيه الذكور.

وهذا ما يمهد للانعطافة الثورية التي ستحصل للبطلة، عندما تهرب من بيت الأب بكل ما يمثله من قمع و خوف و رعب باتجاه الحب، آملة أن يتمكن الحب وحده من إنقاذ روحها، لتشق طريقها نحو حلمها في البحث عن السعادة، هذا الحلم الذي سرعان ما سيتحول كما تصفه الرواية نفسها إلى وهم. كما تسلط الرواية أيضا الضوء على قضايا اجتماعية وسياسية وحقوقية في ظل التحولات التي عاشها المغرب والمغاربة في تلك المرحلة التاريخية.

ويأتي دخول يسرا طارق عالم الإبداع الأدبي بعد مسار إعلامي وفني دشنته بالاشتغال صحافية ومقدمة برامج بالقناة الأمازيغية، قبل أن تدخل مسار التمثيل وتؤدي بطولة مجموعة من الأفلام السينمائية، آخرها فيلم “دقات القدر” للمخرج والكاتب محمد اليونسي.

جدير بالذكر أن يسرا طارق صحافية و ممثلة و كاتبة مغربية، من مواليد الناظور شمالي البلاد، تخصصت خلال مسارها الأكاديمي في دراسة الصحافة والاتصال، برزت وجها إعلاميا من خلال شاشة القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية من خلال إعداد وتقديم برنامج “هي” الذي سلط الضوء على أهم القضايا التي تخص المرأة، لتتولى بعد ذلك تقديم نشرات الأخبار على القناة التلفزيونية نفسها. مثلت في أعمال سينمائية كبرى، بينها فيلم “الوشاح الأحمر”، للمخرج محمد اليونسي، و تعد يسرا طارق أول ممثلة ريفية تقوم بحلق شعرها كاملا من أجل تشخيص دور سينمائي ضمن فيلم “دقات القدر”.

ع . م