وزارة الداخلية … ميكروطروطوار

سوط المخزن

لطالما كانت الداخلية سوط المخزن والحارس الأمين لمصالحه وثرواته، رغم ما طلها من تحجيم وحصر لوظائفها في التكفل بالجانب الأمني دون الاقتصادي والاجتماعي، ذلك أن تحولها إلى دولة داخل الدولة يعد مشكلا وعائقا لتقدم المملكة. من جهة أخرى، نجد أن المغرب عرف تعاقب عدد من وزراء الداخلية الأقوياء وذوي النفوذ والسلطة، إذ كانت مكانتهم شبيهة بتلك الخاصة بالصدر الأعظم في عهد السلاطين العثمانيين، ما استدعى “رد كل ذي أصل إلى أصله” حفاظا على استقرار الدولة.

بن ادريس رحوي (مقاول)

مسرحية

رغم تقلص صلاحيات وزارة الداخلية، وتقديمها أخيرا في صورة وزراء لا هيبة لهم كما كان عليه الأمر في السابق، فإن دورها لايزال محوريا، أما سيناريوهات اقتراح واختيار رئيس الحكومة للوزير الأنسب، فهو مجرد شكليات تخفي استراتيجيات مدروسة للمخزن، في حين أن العثماني في الحقيقة مجرد دمية وواجهة لمسرحية مملة اسمها حكومة، وهو تابع و موظف لوزير الداخلية، الذي يتلقى أوامره مباشرة من المخزن، و ليس من دمية ملتحية.

إدريس قريشي (تقني)

يد من حديد

الجميع يعلم أن الداخلية تتحكم في كل شيء عن طريق خدام الدولة، كما نعلم أن العامل والوالي هما الحاكمان الحقيقيان لكل القطاعات، في حين أن ما يسمى المنتخبين ليسوا سوى مرافقين، لهم سلطة بروتوكولية لا غير، أما المصالح الخارجية للقطاعات الأخرى فهي تحت وصاية خدام الدولة، ومن بينهم وزراء الداخلية التابع ون للمخزن، الذي يمسك بيد من حديد مختلف المصالح المركزية. وخلافا لذلك، فكل من يتوهمون أنهم يمسكون بتلابيب الحكم انطلاقا من البرلمان أو الحكومة، يكذبون على أنفسهم ويستهزئون بذكاء المواطنين.

عبد العظيم علمان (مصور)

استقتها : يسرى عويفي