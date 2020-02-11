التحقيق مع شركات غير مرخصة

تزاول نشاطها بشكل غير قانوني وتهدد البيئة وملفها أحيل على وكيل الملك بابتدائية تمارة

دخل الدرك الملكي بالصخيرات على خط اتهام شركات بالمنطقة الصناعية الجديدة، تزاول أنشطتها الصناعية دون توفرها على الرخص القانونية، إذ تم الاستماع إلى مسير إحداها متخصصة في معالجة النفايات الطبية.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الدرك أحال، أخيرا، على وكيل الملك بابتدائية تمارة، ملف شركة لمعالجة النفايات الطبية، تبين من خلال البحث مع مسيريها أنها تشتغل بدون ترخيص، رغم حساسية القطاع وخطورته.

وأفادت مصادر أن عناصر الدرك، في إطار مراقبة أنشطة المؤسسات الصناعية، حلت بشركة تزاول نشاطها في معالجة النفايات الطبية، لتفاجأ أنها تمارس نشاطها بشكل غير قانوني، وتسببت في أضرار بيئية بسبب معالجة النفايات والتخلص منها.

وكشفت التحريات التي أشرفت عليها عناصر الدرك الملكي، أن الشركة لا تتوفر على أي رخصة تؤطر نشاط معالجة النفايات الطبية والصيدلية الخطيرة ورخص نقلها من مصحات ومستشفيات ومختبرات طبية، كما تبين أن الشركة لا تتوفر على رخصة التخلص من النفايات بمطارح مراقبة، وأخرى لمعالجة النفايات الخطيرة.

وأفادت مصادر الشركة أسست من قبل نجل عائلة نافذة بالرباط، وأن الدرك طبق القانون في هذه النازلة، وتعامل معها بحزم.

وحجزت عناصر الدرك داخل الشركة كميات مهمة من النفايات الطبية، وعند الاستفسار عن مصدرها، رفض مسيروها الكشف عن هوية الجهات التي سلمتها لهم، والطريقة التي تم بها الأمر، دون أن تطلع تلك الجهات على وثائقها القانونية، والتأكد أنها مؤهلة من قبل الوزارة الوصية لمزاولة هذا النوع النشاط.

وأفادت المصادر أن الشركة اعتادت استقبال النفايات الطبية ومعالجتها بوحدتها الصناعية، دون مواكبة أو تتتبع من المؤسسة الصحية المعنية ومعرفة مآلها، ما فع الدرك إلى تحرير محاضر تضمنت الملاحظات المذكورة، وإحالتها على وكيل الملك بتمارة لاتخاذ المتعين.

مصطفى لطفي