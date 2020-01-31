الشنقاوي عارض أزياء بدبي

تحظى قناة يوسف الشنقاوي، عارض الأزياء المغربي المقيم بالإمارات العربية المتحدة بمتابعة شريحة واسعة من المشاهدين من مختلف دول العالم، والتي يبث من خلالها مجموعة من الفيديوهات عن يومياته بها.

ويخصص الشنقاوي فيديوهاته لمواضيع متنوعة، ومن بينها أحد الفيديوهات، كان فيه بصدد البحث عن أشخاص لولوج عالم عروض الأزياء الرجالية، الأمر الذي لم يكن سهلا، إذ تطلب منه عدة أيام قبل العثور على شخص كان يعمل حاملا للبضائع لإقناعه، ثم رافقه لاختيار الملابس الملائمة له، ثم اختيار قصة جديدة لشعره من خلال «لوك» جديد.

وشارك الشنقاوي متابعيه تفاصيل الفيديو ذاته، الذي تحول فيه حامل البضائع إلى عارض للأزياء، والذي التقطت له صور في عدد من الأماكن بدبي.

ويحمل الشنقاوي متابعي قناته على «يوتوب» من خلال عدة فيديوهات إلى جولات بعدد من الأسواق والمراكز التجارية المعروفة، حيث يقدم نصائح لاقتناء العديد من المنتجات، خاصة الإلكترونية.

ويتقاسم الشنقاوي يومياته مع متابعي قناته على «يوتوب»، حيث من بين فيديوهاته وجبات الإفطار لبناء العضلات وحرق الدهون، والتي يستعين فيها بمواد كثيرة يحرص على استعمالها بنسب مضبوطة، إلى جانب أنواع العصائر الصحية، التي يستعملها للحفاظ على وزنه.

أ.ك