الإبراهيمي: معجبات يتحرشن بزوجي

أكدت الفنانة حنان الإبراهيمي أن زوجها يتعرض باستمرار للتحرش من قبل مجموعة من المعجبات به، اللواتي لا يتوانين في التعبير عن إعجابهن به وطلب يده للزواج.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منها «فيسبوك» مقطع فيديو للفنانة حنان الإبراهيمي، تحدثت فيه عن تفاصيل التحرش، الذي لمسته عن طريق الصدفة من خلال تصفحها الحساب الرسمي الخاص بزوجها على «إنستغرام»، والذي توصل فيه بعدد من الرسائل من معجبات عبرن له عن مشاعر الحب وأبدين رغبتهن في الزواج منه رغم أنه متزوج وله ابنتان.

وقالت حنان الإبراهيمي في تصريحها ضمن الفيديو ذاته «عن طريق الصدفة قرأت مجموعة من الرسائل لمعجبات من بينهن واحدة قالت لزوجي…كتعجبني بزاف وعارفاك متزوج»، كما قالت أخرى «دوماج أنك متزوج».

واسترسلت حنان الإبراهيمي قائلة «حشومة… وليس من اللائق أن توجه فتيات رسالة بهذا الشكل إلى شخص يعلمن مسبقا أنه متزوج»، وذلك ضمن مقتطف الفيديو، الذي جاءت تصريحاتها فيه، على هامش استضافتها في برنامج «قطبي تونايت» على قناة «شدى تي في».

وأكدت الإبراهيمي أن زوجها مخلص في حبه لها وأنها تبادله الشعور نفسه، إذ قالت «الحمد لله أن زوجي ما فيهش الفيس ديال البنات…والله حتى بالصح»، مضيفة أن كثيرا سيقولون إنها مخطئة وإنها ليست على صواب، لكنها عادت لتأكيد الأمر بقولها «زوجي يحبني كثيرا وأنا كذلك أحبه».

وانتقلت الفنانة حنان الإبراهيمي منذ سنوات للعيش رفقة زوجها بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتزلت الساحة الفنية فترة طويلة، ثم عادت في الآونة الأخيرة لتشارك في أعمال كان آخرها مسلسل «هي».

جدير بالذكر أن الممثلة حنان الإبراهيمي قدمت العديد من الأدوار التي استطاعت من خلالها أن تحقق بصمة فنية، ومن بينها الشريط التلفزيوني «الصالحة»، الذي تقمصت فيه دور «شيخة» عشقت فن العيطة واختارت أن تتحدى أسرتها ومحيطها من أجل العمل الفني.

أمينة كندي