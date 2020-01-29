مريم حسين “بطلة” جدل جديد

عادت مريم حسين الممثلة المغربية المقيمة في الخليج، إلى إثارة الجدل، مرة أخرى، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشن حملة شرسة جديدة عليها، بعدما نشرت فيديو اعتبره الكثيرون «مخلا بالحياء».

ونشرت مريم على حسابها «سناب شات»، مقطع فيديو، تداوله نشطاء على نطاق واسع، ظهرت فيه داخل صالون التجميل، ترقص وتتمايل على أنغام أغاني الهيب هوب، بطريقة اعتبرها الكثيرون «مثيرة».

وردت حسين على منتقديها الذين اعتبروا أن فيديوهاتها «المثيرة»، طريقة لإثارة البوز وتسليط الأضواء عليها، بعدما فشلت في إيجاد مكان لها في عالم التمثيل، بطريقتها الخاصة، إذ نشرت تدوينة على صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، أكدت فيها أنها من الممثلين المشاركين في مسلسل جديد، ينتظر أن يعرض رمضان المقبل.

وحسب ما جاء في التدوينة ذاتها، فإن المسلسل الجديد يحمل عنوان «ليالي الشمال»، وهو من إنتاج عماد النجار، إذ كتبت فيها «ترقبوا شخصية فاطمة وشخصية الشيخ طالب رضوان بمسلسل «ليالي الشمال» قريبا”.

كما نشرت مريم على صفحتها ذاتها، بعض كواليس تصوير مشاهدها في المسلسل، رفقة فريق العمل، أرفقتها بتعليق «مسلسل رمضاني قريبا ، دور فاطمة القوية والعصامية والطيبة والغبية والعاطفية والأم والضحية والمغتصبة والأرملة».

ويحاول مسلسل «ليالي الشمال»، محاكاة المشاكل التي تواجه المهاجرين العرب، والبنية الاجتماعية التي تحكم علاقاتهم، ويتطرق إلى استغلال ظروفهم من قبل جماعات إسلامية ومحاولة توريطهم في ملفات كثيرة من أجل تنفيذ مصالح تلك الجماعات.

كما يعاين العمل الدرامي عن كثب التناقضات الكبرى التي تواجه شخصياته من المهاجرين العرب بعد انتقالهم إلى مجتمعات مختلفة كليا عنهم، ويرصد محاولة اندماجهم بمنظومات إنسانية مغايرة لما تربوا عليه.

إيمان رضيف