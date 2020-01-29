السعدي يعوض شيري في شبيبة الأحرار

الصباح

انتخب الحسن السعدي، رئيسا للفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، خلفا ليوسف شيري، في أشغال الجمع العام الاستثنائي لمنظمة شبيبة التجمع الوطني للأحرار، المنعقد، أخيرا، بالرباط، ما أثار ضجة وسط الحزب، جراء الطريقة التي تمت بها الإطاحة بالرئيس السابق، الذي لم يكن موفقا في الدفاع عن مبادئ الأحرار، وقادته أثناء الهجمة التي تعرضوا لها، أخيرا، إذ لم يكمل ولايته الذي انطلقت في ماي 2017.

وحصل السعدي، ابن تيزنيت، والذي كان أستاذا للتعليم الابتدائي، ضواحي تفراوت، على ثقة أعضاء الفدرالية، وتم التصويت عليه بالإجماع. وقال بلاغ حزبي صدر عقب الاجتماع، «إن تجديد هياكل المكتب، يأتي عملا بمقتضيات النظام الأساسي للفدرالية، سيما الفصول 16 و17 و18 منه»، مضيفا أن الانتخابات جرت بشكل ديمقراطي، وفاز السعدي بثقة شباب الحزب.

ويتألف المكتب الجديد، من ياسمين المغور، نائبة أولى للرئيس، ومحمد الفيلالي، نائبا ثانيا، وأحمد زاهو أمينا للمال، وهشام الدليمي، نائبا لأمين المال، وأمل الملاخ، مقررة، ومحمد المودن، نائبا للمقررة، ويوسف شيري، ومحمادي توحتوح، ومنير الأمني، وياسين عوكاشا، ويونس أبشير، مستشارين.

ولجبر خواطر الرئيس السابق، الذي لم يحسن التصرف في الدفاع عن زعيم الحزب أثناء تعرضه لهجمة من قبل معارضيه، قرر عزيز أخنوش، اصطحابه إلى لقاء الحزب بأبيدجان، ليس فقط متابعا، بل مشاركا، كي يأخذ الكلمة للتعبير عن أفكاره وآرائه.

وراج أن شيري تعرض لضغوطات كي يغادر منصبه، فيما أكد قادة الحزب أنه، وفقا للقوانين الداخلية للحزب، يحق للقيادة إقالة رئيس الشبيبة، لارتكابه أخطاء لا تغتفر، تم إسنادها بوقائع، وتم الاحتفاظ به مستشارا في هياكل شبيبة الحزب، ولم يتم إقصاؤه.

أحمد الأرقام