النقابات تلتحق بمسيرة المتعاقدين

إضراب وطني لأربعة أيام ودعوة لمقاطعة التكوينات وامتحانات التأهيل المهني

قررت تنسيقية أساتذة التعاقد، خوض إضراب وطني، لأربعة أيام، والتوجه نحو البيضاء من أجل الاحتجاج، والتأكيد من جديد على رفض مخطط التعاقد، والمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم في القطاع. ويخوض الأساتذة إضرابا وطنيا ابتداء من غد الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل، إضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية بالبيضاء الأربعاء المقبل. وتبنت نقابتان تعليميتان الدعوة إلى مسيرة البيضاء، من أجل دعم احتجاجات المتعاقدين، وهما النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، رفضها مخطط التعاقد بكل مسمياته، مبرزة أنه «يكرس الهشاشة في قطاع التعليم»، داعية كل الأساتذة إلى مقاطعة امتحانات التأهيل المهني بالنسبة إلى الأفواج السابقة، فيما دعت فوج 2019 إلى مقاطعة التكوينات المبرمجة خلال عطلة الدورة الأولى، وكذا مقاطعة البحوث أيام الإضراب الوطني، وأما فوج 2020، فدعته التنسيقية إلى حمل الشارات الحمراء أيام الإضراب، والتواصل مع المكاتب الإقليمية والجهوية، وفرز منسقي المراكز وفتح حلقات للنقاش، داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين.

وشددت التنسيقية على مقاطعة الأساتذة حراسة الامتحانات المبرمجة أيام الإضراب، داعية المكاتب الإقليمية إلى عقد جموع عامة، قبل انعقاد المجلس الوطني المقبل. ونددت تنسيقية المتعاقدين بما وصفته ب، «التأخر غير المبرر لأجور الأساتذة، وجعلهم عرضة للاستدانة، في ضرب واضح للاستقرار النفسي والاجتماعي، مطالبة بالصرف الفوري لمنحة الأساتذة المتدربين فوج 2020.

ومن جانبها دعت النقابتان التعليميتان الحكومة إلى فتح حوار جاد حول ملف التعاقد مع النقابات التعليمية، وبحضور ومشاركة لجنة الحوار الممثلة للتنسيقية، والاستجابة لمطالب أساتذة التعاقد. وقالت النقابتان إن دعمهما للأساتذة، يأتي في إطار نهج الحكومة سياسة الآذان الصماء حول ملف التعاقد، و»أمام غياب أي حوار حول الملف سواء في شموليته بالإدماج في الوظيفة العمومية، أو في قضاياه الآنية، وأمام التضييق والترهيب والتخويف والتعسف ضد الأساتذة وممثليهم من قبيل الاقتطاع من الأجور، والتضييق على أعضاء التنسيقية، وغياب حركة انتقالية، وعدم تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم، وعدم الاستفادة من التعويضات العائلية، وغياب الاستقرار الاجتماعي والمهني، وعدم السماح بتغيير السلك بالثانوي، وباجتياز المباريات بما فيها مباريات التعليم العالي…».

عصام الناصيري