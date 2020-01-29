بائع متجول يضرم النار في جسده

يتحرك وشقيقه التوأم ببطاقة تعريف واحدة بهدف التمويه واستغلالها في أنشطة محظورة

أضرم بائع متجول زوال الخميس الماضي بالحاجب، النار في جسده باستعمال مادة حارقة (دوليو) على الطريقة “البوعزيزية”، محاولا الانتحار أمام مقر مقاطعة عين خادم اقشمير، قبل أن يتدخل أحد المارة في الوقت المناسب ويلقي به في مجرى ساقية محاذية لمكان الحادث، ما عجل في إخماد النيران التي كادت أن تأتي على جسده بالكامل.

وفور إشعارهم بالحادث، حل عامل إقليم الحاجب بالمكان مرفوقا برئيس الشؤون الداخلية للعمالة وممثلي السلطات المحلية بالمنطقة ومختلف الأجهزة الأمنية وأفراد الوقاية المدنية. وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بالحاجب لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم إلى قسم الحروق بمستشفى محمد الخامس بمكناس لمتابعة العلاجات الضرورية. وكشف مصدر طبي ل”الصباح”، بأن حالة المعني بالأمر لا تدعو للقلق لأنه مصاب بحروق طفيفة من الدرجة الأولى على مستوى الوجه و اليدين.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الحادث وقع عندما عمدت السلطات المحلية بالمقاطعة المذكورة إلى حجز عربة البائع المتجول، في إطار حملة لتحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين بزنقة الجزارة بحي أقشمير بالحاجب، مضيفة أن المعني بالأمر المسمى (لح.غ) من مواليد 1968 من ذوي السوابق، كالسرقة الموصوفة تحت التهديد والاغتصاب بالعنف والسكر العلني و غيرها..، كان يتردد في الآونة الأخيرة على مقر المقاطعة لاسترجاع عربته المحجوزة، ليتمكن زوال الأربعاء الماضي من استرجاعها من المحجز بأمر من قائد المقاطعة مع منحه قدرا من المال نظرا لظروفه الاجتماعية والمادية المزرية، ثم انصرف إلى حال سبيله، حسب المصادر ذاتها، قبل أن يعود في اليوم الموالي في حالة هستيرية إلى مقر المقاطعة، ويضرم النار في جسده ،محاولا وضع حد لحياته بالطريقة التي اختارها لنفسه.

وتجدر الإشارة، إلى أن المعني بالأمر، سبق أن أدرج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من المحلات لمزاولة نشاطهم التجاري بأسواق القرب (السلام)، في اطار مشروع إعادة تأهيل وإيواء الباعة الجائلين الممول من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن البائع المتجول (لح.غ) امتنع عن تسلم المفاتيح، مفضلا ملازمة زنقة الجزارة بحي اقشمير بائعا جائلا عوض الالتحاق بالسوق النموذجي، كما سبق أن وضع اسمه ضمن لائحة المستفيدين من عملية إدماج السجناء بتمويل مشاريع لهم في إطار اتفاقية الشراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون جدوى، تضيف المصادر.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن الشقيق التوأم للبائع المتجول، المسمى (ح.غ) حاول هو الآخر الانتحار بدافع النصرة والمؤازرة لشقيقه وبالطريقة نفسها بالساحة العمومية الفاصلة بين مقري المقاطعة بأقشمير وجماعة الحاجب، إلا أن محاولته باءت بالفشل بعد تدخل بعض المارة في الوقت المناسب، قبل أن تدخل العناصر الأمنية على الخط، حيث جرى إيقاف المعني بالأمر والاستماع إليه في محضر قانوني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالته على العدالة من أجل المنسوب إليه.

ويبقى الطريف في الأمر وفق مصادر “الصباح”، حين تبين للمصلحة الأمنية أثناء البحث التمهيدي مع الشخص الموقوف (ح.غ)، أدلى ببطاقة تعريف وطنية تحمل صورة واسم شقيقه التوأم (لح.غ) الذي يخضع حاليا للعلاج، ما يفسر، حسب تعبير المصادر، أن المعنيين بالأمر (التوأمان)، يتحركان ببطاقة واحدة بهدف التمويه واستغلالها في أنشطة محظورة لم يفصح عن فحواها حتى الساعة.

حميد بن التهامي (مكناس)