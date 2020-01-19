خاي ضيف بلال مرميد

يضرب الإعلامي بلال مرميد، مساء اليوم (الجمعة)، موعــــدا جـديدا مع مشاهــــدي برنامجــه “إف ب إم”، الذي يبث على قنـــاة “ميـــدي 1 تيفي”.

ويستضيف مرميد، في حلقة اليوم، الممثل الكوميدي والمسرحي والتلفزيوني، إبراهيم خاي، لمحاورته والتطرق إلى مواضيع مختلفة، تهـم بشكل خاص، الساحة الفنية، وأسباب غيابه.

وقال بلال، في حديثه مع “الصباح”، إنه خلال تسجيل حلقة البرنامج بحضور خاي، اكتشف رجلا ذكيا قمة في الطيبوبة، وكوميديا بالفطرة، مشيرا إلى أنه اختار أن يعيده إلى الأضواء، لأنه يستحق ذلك.

وأوضح بلال أنه فكر في استضافة خاي بعد سنوات من الغياب عن شاشة التلفزيون، قبل أن يعد المشاهدين بتقديم حلقة مميزة.

ويعد برنامج “إف ب إم”، من البرامج التي تحظى بنسب مشاهدة مهمة، سيما أن بلال مرميد، يستضيف في كل مرة اسما مميزا في الساحة الفنية، أو اثار جدلا واسعا. وما يجعل البرنامج مميزا، طريقة بلال لمحاورة ضيوفه، إذ تعتبر بعيدة عن الطرق التقليدية التي ألفها المشاهد المغربي.

إيمان رضيف