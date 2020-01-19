طرب في حضرة “راحة الأرواح”

يحيي كورال “راحة الأرواح” مساء اليوم (الخميس) بالمركب الثقافي أنفا بالبيضاء، ابتداء من السابعة والنصف، أمسية غنائية يستعيد فيها روائع الطرب العربي تحت رئاسة الفنان جمال همراس.

ويتضمن برنامج السهرة مجموعة من القطع الغنائية التي تمثل توجهات مختلفة ضمن ريبرتوار الأغنية العربية والمغربية، مثل موشح “ملا الكاسات” و”عودت عيني” و”اعتزلت الغرام” و”غني لي” ثم أغنية “جميل وأسمر” للراحل محمد قنديل و”مغرم” و”حرمت أحبك” للراحلة وردة الجزائرية.

ويتواصل الطرب مع الروائع المغربية من خلال أغنية “النظرة” للموسيقار عبد الوهاب الدكالي و”سولت عليك العود والناي” للراحل إسماعيل أحمد، ثم أغنية “صبري عليك طال” للراحلة رجاء بلمليح، إضافة إلى شذرات من الأغاني التراثية.

ويتكون كورال “راحة الأرواح” من 30 فردا (ذكورا وإناثا) يجمعهم عشق الطرب والولع به، والرغبة في الحفاظ عليه من خلال استعانته بمرافقة فرقة موسيقية محترفة، إذ سبق لهذه المجموعة أن شاركت في العديد من التظاهرات الفنية بالمغرب.

ع. م