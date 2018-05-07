المغرب يتراجع في مؤشر الصحافة

رسم تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة لحرية الصحافة، لمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف ثالث ماي.

وأكد تقرير للجمعية توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن احتفال هذه السنة، يتسم بضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة، وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، وباستمرار المتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق الصحافيين.

وتوقف التقرير عند منع جرائد وطنية وأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها، وهو ما أكده تراجع تصنيف المغرب، من قبل منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي لمؤشر الصحافة في العالم، إلى الرتبة 135، مقارنة مع السنة الماضية، التي احتل فيها الرتبة 133.

وسجلت الجمعية، بكثير من القلق، ما أسمته “الاعتداءات الفجة، والعنيفة أحيانا، من قبل رجال الأمن في حق عشرات الصحافيين، أثناء أدائهم لواجبهم المهني، واستهداف المساس بسلامتهم الجسدية، وعرقلة ممارستهم لعملهم، ومواصلة سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحافي عبر المتابعات القضائية، واستصدار الأحكام القاسية والجائرة والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، واعتماد أسلوب تسييس مصادر التمويل والإشهار”.

واستعرضت الجمعية في تقريرها متابعة ناشطين إعلاميين وصحافيين ومدونين بمقتضيات القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب، ومحاكمة صحافيين وناشطين إلكترونيين بسبب تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونبهت الجمعية إلى ما أسمته ضعف الضمانات الدستورية والقانونية، الكفيلة بحماية حرية الصحافة، وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، مشيرة إلى أن القوانين الثلاثة التي اعتمدتها المؤسسة التشريعية، والمتمثلة في قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وقانون إحداث المجلس الوطني للصحافة، لم تستجب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية.

ب. ب