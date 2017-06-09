نتائج غير متوقعة في انتخابات بريطانيا

خسر حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي الغالبية المطلقة في البرلمان في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس الخميس في بريطانيا، بحسب النتائج الرسمية الصادرة اليوم الجمعة.

وكشفت النتائج شبه النهائية أن حزب المحافظين، التي تصدر هذه الاستحقاقات، خسر نحو 15 مقعدا، بينما فازت المعارضة العمالية بنحو ثلاثين مقعدا جديدا.

وقالت تيريزا ماي إن حزبها المحافظ سيضمن “استقرار” البلاد رغم خسارته أمس الغالبية المطلقة في البرلمان، فيما دعا زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، ماي الى الاستقالة بعد هذا التراجع الذي سجله حزبها في الانتخابات التشريعية.