رسالة الملك إلى إمبراطور اليابان

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان، وصاحبة الجلالة الإمبراطورة ميتشيكو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد صاحب الجلالة الإمبراطور أكيهيتو.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته لإمبراطوري اليابان ولأسرتهما الإمبراطورية الجليلة بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق بمزيد من التقدم والرخاء.

ومما جاء في البرقية “لايفوتني بهذه المناسبة، أن أعرب لجلالتكم عن بالغ تقديري لروابط الصداقة المتينة التي تجمعنا وأسرتينا الملكيتين، ولما ترسخ بين بلدينا من علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك، من أجل توطيدها في مختلف المجالات، لما فيه صالح شعبينا الصديقين”.

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