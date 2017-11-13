عصابة تهاجم تلاميذ بالحاجب

أفادت مصادر عليمة، أن عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة جانحين، قامت بحر الأسبوع الماضي بمهاجمة مجموعة من التلاميذ خارج أسوار ثانوية الثلوج التأهيلية بالحاجب، ومحاصرتهم وسلبهم هواتفهم المحمولة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، عبارة عن سكاكين من الحجم الكبير.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما فوجئت مجموعة من التلامذة أثناء وجودهم خارج أسوار المؤسسة بسبب غياب أستاذ مادة التربية البدنية، بتوقف سيارة خفيفة من نوع «رونو كليو» قرب الثانوية، على متنها ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و 25 من بينهم فتاة في العشرينات من العمر حسب المصادر ذاتها، ثم قاموا بمحاصرة التلميذات والتلاميذ المستهدفين حدد عددهم في سبعة، قبل سلبهم هواتفهم المحمولة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث تمت العملية في «رمشة عين» و بكل هدوء دون أن يصاب أحدهم بأي مكروه، ثم لاذ الفاعلون بالفرار على متن سيارتهم المجهولة المصدر إلى وجهة غير معلومة، دون أن يفكر أي تلميذ من ضحايا السرقة في تسجيل رقم اللوحة الرقمية للسيارة التي كانت تقل الجناة.

حميد بن التهامي (مكناس)

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