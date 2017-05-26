فيديو .. لقاء لقتيت مع فعاليات المجتمع المدني بالحسيمة

تجاوز «الزعيم» جميع الحدود، ولم يعد فقط صوتا لاحتجاجات الريف وناطقا باسمه ومعبرا عن مطالبه، بل تحول إلى «ممثل» للنيابة العامة وقاض يوزع صكوك الاتهام وأحكام الإجرام والتسفيه واللصوصية وسفك الدماء على الجميع، ولا يتورع في ذكر وزراء، ومسؤولين في الدولة بأسمائهم، متهما إياه... اقرأ المزيد