فيديو .. لقاء لقتيت مع فعاليات المجتمع المدني بالحسيمة

تجاوز «الزعيم» جميع الحدود، ولم يعد فقط صوتا لاحتجاجات الريف وناطقا باسمه ومعبرا عن مطالبه، بل تحول إلى «ممثل» للنيابة العامة وقاض يوزع صكوك الاتهام وأحكام الإجرام والتسفيه واللصوصية وسفك الدماء على الجميع، ولا يتورع في ذكر وزراء، ومسؤولين في الدولة بأسمائهم، متهما إياه... اقرأ المزيد
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1 تعليق
حسيمي وطني
ليعلم الجميع ان ما يقع بالحسيمة من احتجاجات متكررة عنوة بالتمرد للانقلاب تثير التسائل ومن مصادر مقربة من الحدود الجزائرية ان هناك جهات انفصالية تدخل على الخط لتحريض بعض مهربي وتجار المخدرات لاثارة البلبلة للفثنة وتوثير الجو ضد امن البلاد من انفصاليين ضد ما وقع بالكركرات للبوليساريو والدليل ان المتضاهرين بالحسيمة يحاربون وجود نضام العسكر يعني الامن والدرك الوطني ويواجونهم بالحجارة كما احرقوا سيارات السلطة والمباني الامنية وطلب الانفصال على المملكة لتصبح منطقة حرة انفصالية مرتزقة تمونها حكومة الجزائر الماردة لبع المهربات ووو