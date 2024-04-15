بالفيديو.. منظمو مهرجان السينما المستقلة يكشفون برمجة نسخته الثالثة بالبيضاء

تحتضن البيضاء، خلال الفترة بين 19 و 25 أبريل 2024، النسخة الثالثة من المهرجان الدولي للسينما المستقلة، الذي يشجع المخرجين الشباب على خلق رؤية سينمائية مبدعة تتجاوز الحدود الوطنية.

وجرى خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الاثنين بالعاصمة الاقتصادية، تقديم الخطوط العريضة لهذا الحدث الفني في دورته الثالثة باعتباره “دعوة استعارية للمخرجين الشباب من أجل الاهتمام بالمعرفة السينمائية لإعادة طرق سرد القصص والحكايات”، و”تحريرهم من الإكراهات الإنتاجية التي تقلص هامش حريتهم في الإبداع السينمائي”، وفق ما أكده مدير المهرجان، جمادي جيروم.

واختار منظمو المهرجان المخرج المغربي نورالدين لخماري لرئاسة لجنة تحكيم الدورة الثالثة، والذي سيجد نفسه رئيسا لمهرجان مدينة استقبلته بصدر رحب، ومنحته فضاء مثاليا لتصوير أشهر أفلامه، كـ”كازا نيغرا” و”الزيرو”.

مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي:

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