ريال مدريد ينتظر عقوبة قاسية

ذكرت صحف إسبانية أن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا)، قد يفتح تحقيقا بسبب “التيفو”، الذي رفعته جماهير ريال مدريد في مدرجات “سانتياغو بيرنابيو”، خلال مباراة الديربي ضد أتلتيكو أول أمس الثلاثاء في نصف نهائي دوري الأبطال.

ورفعت جماهير ريال مدريد “تيفو” قبل انطلاق المباراة يذكر أتلتيكو بنهائيي لشبونة 2014 وميلان 2016، يحمل عبارة “لشبونة، ميلان.. قل لي كيف تشعر؟”، وهو ما أثار غضب نادي أتلتيكو مدريد الذي اعتبر أن التيفو فيه نوع من السخرية.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، في تقرير لها أن أتلتيكو مدريد تقدم بشكوى للاتحاد الأوربي بعد المباراة، بحجة أن التيفو يؤذي مشاعر اللاعبين والجماهير على حدٍ سواء.

وبات أتلتيكو مدريد قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي، على يد جاره اللدود ريال مدريد، بعد هزيمة الروخي بلانكوس الساحقة في ذهاب الدور نصف النهائي للتشامبيونز ليغ، بثلاثية نظيفة، حملت توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

روسيا اليوم

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