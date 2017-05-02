مصر تعفي المغاربة من التأشيرة

قالت وسائل إعلام مصرية أمس الاثنين، إن وزارة الخارجية والسياحة قررت إلغاء التأشيرة على عدد من الدول من بينها المغرب، لتنشيط السياحة في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر نفسها، أن القرار جاء بعد الاتفاق بين الوزارتين وعدد من المؤسسات السياحية الكبرى، التي اعتبرته مهما في الفترة المقبلة، مع اقتراب فصل الصيف.

ومن المقرر أن يستفيد المغاربة والليبيين والجزائريين والتونسيين من القرار، فيما احتفظ بالتأشيرة لدول السودان والأردن ولبنان وسوريا.

وستعزز وزارة السياحة المصرية مستقبلا، حركة الطيران في الدول المذكورة، من أجل ضمان توافد عدد سياح أكبر إلى مصر.

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