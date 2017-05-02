الثلاثاء 08 أغسطس 2017
مصر تعفي المغاربة من التأشيرة

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4 تعليقات

  1. 1

    فطوم98

    كيف اتواصل مع سفاره مصريه بلمغرب لأسئلها عن صحت خبر المرجعو مساعدتي

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    1. 1.1

      رشيد

      سفارة مصر بالمغرب 212537731833+
      https://goo.gl/maps/tPuQfpSykh92

      الرد
  2. 2

    Malak

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  3. 3

    Morocco

    السفارة المصرية بالمغرب

    00212635823535
    00212674999911

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