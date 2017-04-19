“همزة” الآلات الفلاحية

الموزعون يراهنون على دعم الدولة وتسهيلات ائتمانية لرفع المبيعات

يعقد بعض الفلاحين آمالا كبيرة على الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، لغاية تصيد فرصة تجارية مناسبة، من أجل اقتناء جرار أو آلة حصاد، إذ يرتقب أن تشهد النسخة الثانية عشرة من الملتقى، إقبالا مهما على قطب الآليات المستخدمة في الأنشطة الفلاحية، بالتزامن مع إطلاق عروض ائتمانية خاصة، علما أن الموزعين يراهنون على هذا الحدث السنوي، من أجل تحقيق أزيد من ثلث رقم معاملاتهم.

وأوضح محمد فروحي، وكيل تجاري لدى شركة متخصصة في استيراد وتوزيع الآليات الفلاحية بالبيضاء، أن الملتقى الدولي للفلاحة يمثل “همزة” بالنسبة إلى بعض الفلاحين، الذين يراهنون على تخفيضات تتجاوز في بعض الأحيان 20 ألف درهم في الجرار، من أجل اقتناء هذه الآلة التي تساعدهم في رفع المردودية والتقليص من تكاليف الإنتاج، خصوصا أن الموسم الحالي شهد انتظاما كبيرا في التساقطات، وبالتالي كان الطلب مرتفعا على كراء الجرارات من أجل الحرث، ما أضر بمصالح عدد من الفلاحين، خصوصا الصغار منهم، الذين يراهنون على الحرث المبكر، لغاية ضمان سقف إنتاج كبير، بجودة عالية.

وأكد فروحي، تركز أغلب عمليات البيع خلال أيام الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، مشددا على أن الزبناء يستفيدون خلال هذه الفترة من عروض تجارية تفضيلية، إلى جانب تسهيلات ائتمانية، منبها في السياق ذاته، إلى أن قيمة الآلات الفلاحية المعروضة بالملتقى الدولي للفلاحة تبدأ من 14 مليون سنتيم، علما أن الطلب يتركز بشكل كبير على الجرارات “تراكتور”، وهو المعطى الذي يؤكده مصدر من الجمعية المنظمة للملتقى، معتبرا أن إبراز أهمية الصناعة التحويلية للمواد الفلاحية المحلية، من بين أهم أهداف المعرض الدولي، بالنظر إلى قيمتها في تنمية القطاع الفلاحي، الذي يحتاج إلى مواصلة الجهود من أجل تأهيله، بما يضمن تحسين الجودة ورفع مستوى التنافسية، وتشجيع التصدير إلى الخارج.

وتجاوزت مبيعات الجرارات والأجزاء الميكانيكية المرتبطة بها خلال السنوات الماضية، سقف أربعة آلاف و500 جرار، وهو العدد الذي يظل ضعيفا مقارنة مع حاجيات السوق، بالنظر إلى تدني معدل إدماج المكننة في القطاع الفلاحي، في الوقت الذي يرتفع هذا المعدل في دول مجاورة، فيما تتراوح أسعار الجرارات، التي تستحوذ على 80 % من العرض، بين 14 مليون سنتيم و35 مليونا، علما أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تخصص دعما لعملية اقتناء الجرارات حدد في 30 % من ثمن الجرار، على ألا يتعدى هذا الدعم 72 ألف درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن 2009 التي شهدت انطلاق مخطط “المغرب الأخضر”، كانت سنة قياسية على مستوى النفقات الاستثمارية، خصوصا من ناحية تشجيع المكننة في القطاع الفلاحي، إلا أن هذه الاستثمارات لم يكن لها أثر إيجابي على سوق الآلات الفلاحية بدرجة أولى، في الوقت الذي أكدت معطيات أوردتها المنظمة العالمية للزراعة والأغذية “فاو”، استقرار معدل المكننة بالقطاع الفلاحي المغربي في حدود 0.4 حصان في الهكتار الواحد.

بدر الدين عتيقي

النعماني: 30 % من عمليات البيع تتم بالمعرض الدولي

يسعى العديد من صغار الفلاحين الذين يأتون من مختلف جهات المملكة لزيارة الملتقى الدولي للفلاحة إلى الاستفادة المثلى من هذا الموعد الاقتصادي الهام لاقتناء الآلات منخفضة الثمن. وأصبح الملتقى بالنسبة إلى صغار الفلاحين ، الذين يفدون إلى العاصمة الإسماعيلية فرادى أو ضمن مجموعات، موعدا يدرج في أجندتهم السنوية الخاصة بالأنشطة الفلاحية التي يقومون بها. وشهدت الدورات السابقة إقبالا كبيرا للفلاحين، خاصة الصغار منهم الذين عبروا عن عميق اقتناعهم بأن الملتقى بكل ما يحمله من جديد سيبقى مناسبة للالتقاء والاطلاع على تجارب المغاربة والأجانب في الميدان الفلاحي، واقتناء الآلات المناسبة التي تعرض بالمناسبة.

ويشكل المعرض مناسبة للبحث عن الآلات الفلاحية التي يحتاجها الفلاحون لأنشطتهم الزراعية، والتي تناسب نشاطهم الفلاحي، سيما أن الملتقى يعرف تخفيضا ملحوظا في أثمنة الآلات الصغيرة. كما يتيح لهم فرصة اللقاء بمختلف المهنيين والفلاحين الصغار والكبار من مختلف الجهات، ما يمكنهم من التعرف على النشاطات الفلاحية بالمناطق الأخرى دون التنقل إليها.

ويأتي اهتمام هؤلاء الفلاحين الصغار باقتناء آلات صغيرة لأن الملتقى خصص قطبا للآلات والمعدات الفلاحية الصغيرة والكبيرة التي تناسب مختلف الأعمال الفلاحية.

وتعرض ضمن قطب المعدات والتجهيزات المخصصة لمجال الاستغلال الفلاحي، الآلات المختلفة التي تستجيب لانتظارات الفلاحين. وقال عبد الكافي النعماني، مسؤول بإحدى الشركات المتخصصة في معدات الري وسقي الأراضي الفلاحية بجهة فاس- مكناس، إن صغار الفلاحين يقبلون بشكل كبير على اقتناء المعدات التي تناسب سقي أراضيهم الصغيرة وشراء تلك المتعلقة بصرف المياه. وأكد النعماني أن صغار الفلاحين، الذين لا يتوفرون على الموارد الكافية للحصول على المعدات الباهظة الثمن، يعمدون إلى شرائها عبر التعاونيات والتجمعات الفلاحية، موضحا أن صغار الفلاحين هم الأكثر إقبالا على شراء الآلات الصغيرة. وعزا النعماني السبب الإقبال إلى الأثمنة المناسبة التي تطرحها المقاولات المشاركة ضمن قطب الآلات الفلاحية، مشيرا إلى أنه مع مرور الدورات، بدأ الملتقى يعرف حضورا مهما لصغار الفلاحين، الذين لهم دور كبير في تحقيق الرواج بالملتقى.

وكشف النعماني أن ما بين 20 و 30 في المائة من عمليات بيع الآلات الفلاحية، تتم في إطار المعرض الدولي للفلاحة، موضحا أن هذه النسبة من عمليات البيع تتم بفضل التسهيلات المقدمة للفلاحين الراغبين في اقتناء آلات فلاحية، وضمنها الحصول على القروض.

خ .م ( مكناس)

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