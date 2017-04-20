حجز نصف طن من لحم الديك الرومي الفاسد

إيقاف شخص والبحث عن ملتح يعيد توزيعها على الباعة المتجولين

تمكنت فرقة الدراجين التابعة إلى الدرك الملكي للجديدة من حجز 500 كيلوغرام من لحوم الديك الرومي مجهولة المصدر.

وأثار عناصر الفرقة السالفة الذكر تتولى مراقبة روتينية على الطريق الوطنية بين الجديدة والبيضاء على مستوى اثنين هشتوكة على الساعة الخامسة مساء من يوم السبت الأخير ، أمر سيارة من نوع «فيات دوبلو» تبدو مثقلة بحمولة .

ولدى توقيفها للتأكد من أوراقها الثبوتية، عمد سائقها إلى محاولة إرشاء عناصر الدرك بمبلغ مالي مغر، وهو ما جعلهم يرتابون في أمره، ويأمرونه بالترجل من السيارة التي حامت شكوك حول حمولتها.

وإثر ذلك قام الدركيون بتفتيش الحمولة، فكانت دهشتهم كبيرة لما وجدوا أكياسا بداخلها لحوم «ديك رومي» بوزن 500 كيلوغرام في أكياس بلاستيكية بوزن 5 كيلوغرامات في الكيس الواحد، ادعى أنها من مصدر معلوم ومرخص له بالبيع والترويج ، قبل أن يتراجع عن أقواله دون أن يتمكن من الإدلاء بأي فاتورة قانونية، مؤكدا أن الشرائح اشتراها من الحي المحمدي من محل متخصص في ذلك، لكن عدم عنونة المنتوج ولد قناعة أن المحل المذكور غير معتمد ويعمل في ظروف سرية .

وعلى خلفية ذلك ربط الدركيون الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بوضع الشخص الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، إذ أفاد في تصريح أولي أنه اقتنى لحوم الديك الرومي من الحي المحمدي. وأنه كان يقصد الجديدة وبالضبط شخصا ملتحيا ، اعتاد تزويده بشرائح وأفخاذ ديك رومي ، بمنزل له بسوق بير إبراهيم بحي للازهرة يعيد بيعها إلى بائعي الوجبات السريعة، أو يتولى طحنها لبيعها على شكل كفتة.

وبأمر من النيابة العامة دائما جرى البحث عن شريكه الملتحي الذي كان بصدد تلقي البضاعة منه بقصد ترويجها لدى باعة متجولين بمختلف أحياء المدينة، يتولون بيع أكلات جاهزة.

إذ جرى الانتقال إلى عنوان الملتحي ، لكنه اختفى عن الأنظار في وقت لا يزال البحث جاريا عنه ، بينما استجمعت حوله معلومات تفيد أنه المزود الرئيسي لكل بائعي الأكلات الجاهزة في العربات المتنقلة التي غزت بشكل ملفت للانتباه كل أزقة المدينة، سيما في بوشريط والسعادة والسلام وسوق علال القاسمي

واسترسالا في البحث عن مصدر اللحوم البيضاء المحجوزة ، استدعي طبيب بيطري من مكتب السلامة الصحية «أونسا» إلى المركز القضائي للدرك الملكي ، وعرضت عليه الكمية المحجوزة وبعد فحصها أكد أنها مجهولة المصدر وأنها معلبة في أكياس بدون هوية ، مؤكدا أن شكوكا كثيرة تحوم حول البضاعة المحجوزة ، لأنه حسب المصدر نفسه، لا يمكن للشركات المتخصصة توفير 500 كيلوغرام من الأفخاذ فقط ، ما جعله يوصي بعدم استهلاكها وأمر بإتلافها فورا ، بواسطة لجنة مشتركة تشكلت لهذه الغاية من الدرك وقائد أولاد بوعزيز الشمالية ومكتب السلامة الصحية ومدير المصالح بجماعة مولاي عبدالله،

وقامت فعلا بإتلاف الشرائح بمطرح النفايات بأولاد ساعد بتراب جماعة مولاي عبدالله ظهر الأحد الماضي بدفنها في حفرة عميقة ، بينما أكد مصدر لـ»الصباح» أن استدعاء وجه إلى تاجر الحي المحمدي الذي يتولى بيع لحوم الديك الرومي بالجملة إلى عدد من الأشخاص الذين يروجونها بمدن مغربية كثيرة ضمنها الجديدة، دون أن يخفي المصدر ذاته أن تعميق البحث سيقود إلى إزاحة الستار عن شبكة متخصصة في ترويج لحوم بيضاء ضارة بصحة وسلامة المستهلكين، فيما رشحت أخبار عن انتصاب جمعية حماية المستهلك في القضية طرفا مطالبا بالحق المدني.

عبد الله غيتومي (الجديدة)

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