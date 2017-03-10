حسبان يعد لاعبي الرجاء بمفاجأة بعد مباراة آسفي

قالت جريدة الصباح، إن سعيد حسبان، رئيس الرجاء الرياضي، وعد اللاعبين بمنحة عشرة آلاف درهم مقابل الفوز على أولمبيك آسفي غدا (الأحد) ضمن الدورة 21 من بطولة القسم الأول.
وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن “حسبان اتصل هاتفيا بالعميد عصام الراقي، وأبلغه بالمنحة المذكورة، كما وعد اللاعبين بمفاجأة في الأسبوع المقبل”.
“وكشفت مصادر مطلعة أن مفاجأة حسبان تتعلق بالتعاقد مع محتضن سيساهم في حل بعض المشاكل المالية للاعبين، دون كشف القيمة التي سيضخها هذا المحتضن في حساب الفريق. يذكر أن الرجاء سيتوصل في وقت لاحق، إلى جانب جاره الوداد، بمنحة بقيمة 700 مليون سنتيم، تعويضا من وزارة الداخلية عن الخسائر التي لحقتهما جراء إغلاق ملعب محمد الخامس”، تضيف الجريدة.
وتجدون تفاصيل جديدة عن الفريق الأخضر في جريدة الصباح عدد نهاية الأسبوع.
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