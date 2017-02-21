بادو تقصف شباط وتتهمه بمعاداة بوستة

هاجمت ياسمينة بادو، القيادية في حزب الاستقلال، حميد شباط، أمين عام حزب الميزان، إذ قالت إنه رفض وصية للراحل محمد بوستة.

وأضافت بادو في حوار حصري ومثير، تجدونه في “الصباح” في عدد يوم غد الأربعاء، أن الراحل طالب شباط بالكف عن المزايدات في الرد على الخصوم السياسيين، وإبداء الاحترام الواجب لكل هيآت ومؤسسات الدولة، في إشارة إلى الداخلية والقضاء والأحزاب، وأنه كلما زاد بالرد، كلما كثر الغاضبون عليه.

واعتبرت القيادية في الاستقلال، أن حضور ولي العهد مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد لجنازة الراحل بوستةن رسالة لكل الاستقلاليين.

وتجدون تفاصيل الحوار على جريدة الصباح ليوم غد الأربعاء.

تعليقات