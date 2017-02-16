الجمعة 17 فبراير 2017
البوليساريو تهاجم المغرب من جديد

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1 تعليق

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    Stof

    IL ne faut plus dire république arabe democratique sahraouique rasd mais république arabe democratique de Tindouf elle est en Algérie depuis 40 ans et elle restera tant que le pays hôte la reconnues et lui donne un territoire pour exister donc radt

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