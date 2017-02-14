طقس الأربعاء ..أمطار في بعض المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الأربعاء، تكون جليد فوق المرتفعات العليا للأطلس وصقيع عند الليل والصباح بباقي المرتفعات الأخرى والهضاب العليا، هذا فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل والأودية، وذلك خلال الصباح والليل، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالواجهة المتوسطية مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة محليا. وستكون الأجواء، عدا ذلك، مستقرة مع سماء قليلة السحب أو صحوة بباقي المناطق الأخرى.

وستهب الرياح من الشرق معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستهب من الشمال وأحيانا ستكون متقلبة الاتجاه عموما بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و4 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بالجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل مناطق كل من اللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس إضافة إلى شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 09 و15 درجة بالساحل المتوسطي وسواحل المحيط الأطلسي وأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 07 و13 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و18 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز والرحامنة وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والسفوح الشرقية للأطلس، وما بين 18 إلى 22 درجة بالجنوب الشرقي وسوس وعبدة والشياظمة والواجهة المتوسطية، وما بين 23 و26 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى محليا قليل الهيجان ما بين طانطان والعيون.

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