هذه هي السيارات الأكثر مبيعا في المغرب

قالت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب إن 13.782 سيارة بيعت في يناير الماضي.

وجاء في الإحصائيات الشهرية التي أصدرتها الجمعية أنه من بين الماركات التي حققت مبيعات مهمة، توجد علامة رونو داسيا التي باعت 4.024 سيارة الشهر الماضي ، أو ما يعادل 29.2 بالمائة من حجم السوق.

وتأتي في المرتبة الثانية علامة رونو التي استطاعت بيع 1.527 سيارة في يناير، أي 11.4 بالمائة من حجم السوق.

وساهمت النتائج الجيدة التي حققتها العلامتان في تعزيز ريادة مجموعة رونو المغرب للسوق المغربي للسيارات، حيث بلغ مجموع مبيعات المجموعة 5.596 وحدة، ما يعني بلوغها لنسبة سوقية في حدود 40.6 بالمائة.

من جهتها، باعت علامة فورد 1.315 سيارة يناير الماضي، ما مكن فرع مجموعة أوطو هال من الحصول على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تفضيلا لدى المغاربة بنسبة استحواذ سوقية بلغت 9.54 بالمائة.

وعلى الرغم من الانخفاض الذي طبع مبيعاتها الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة السنة الماضية (19.28 – بالمائة)، استطاعت العلامة الكورية الجنوبية هيونداي الحفاظ على نسبة استحواذ سوقية بلغت 6.35 بالمائة بعد نجاحها في بيع 875 سيارة.

وعاد المركز الخامس لعلامة بيجو الفرنسية التي بدأت العام الجديد بنمو بلغ 3 بالمائة ونسبة سوقية في حدود 6 بالمائة، حيث باعت 824 سيارة يناير الماضي، منها 40 في صنف السيارات الخفيفة.

القناة الثانية

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