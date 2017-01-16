سجن مسؤول أمني أشهر مسدسه بملهى

أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أول أمس الخميس، مسؤولا أمنيا برتبة ضابط ممتاز، الاعتقال الاحتياطي السجن المحلي بسلا، بتهمتي السكر العلني البين والتهديد باستعمال سلاح ناري، وجرى عرضه على الجلسة مباشرة، وتقرر تأجيلها إلى الخميس المقبل، بطلب من دفاعه.

وفور إحالة الموقوف على هيأة قضايا الجنحي التلبسي بابتدائية المدينة، حضرت مختلف وحدات الأجهزة الأمنية من استعلامات عامة ومديرية مراقبة التراب الوطني وشيوخ ومقدمين بباشوية الهرهورة، إضافة إلى ضباط من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، الذين أنجزوا تقارير في الموضوع، وامتلأت القاعة عن كاملها، ما دفع بشرطة الجلسات إلى فرض حراسة على الباب الرئيسي للمحكمة. وأحيل الموقوف في حالة اعتقال من قبل ضباط المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، الذين رافقوه إلى قبو المحكمة، وبعدما اطلعت النيابة العامة على المحاضر المنجزة، نفى الموقوف أثناء استنطاقه التهمتين المنسوبتين إليه. وفي تفاصيل القضية أقر الموقوف أنه كان جالسا بمطعم الملهى الليلي رفقة أصدقائه، وحينما وقف سقط منه سلاحه الناري، وهو مسدس من نوع «بيرتا» إيطالي الصنع، وبعدها أدى صديقه ثمن العشاء المقدر في 1400 درهم، ونفى تهديده للنادل بالسلاح الوظيفي.

عبدالحليم لعريبي

إلى ذلك، استمعت الضابطة القضائية إلى النادل الذي أقر أن المسؤول الأمني اقتنى وجبة عشاء وخمور ورفض أداء فاتورة الوجبة، وأرغى وأزبد داخل الملهى وهدده بالسلاح الناري، كما استمع المحققون إلى مسير الملهى الذي أوضح أنه شاهد خصاما بين النادل والمسؤول بسبب رفض الأخير آداء فاتورة العشاء.

عبدالحليم لعريبي

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